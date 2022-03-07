Станом на 6 березня найкритичніша ситуація спостерігається у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ворзелі. Так, через підірваний залізничний шлях населення Ірпені не може евакуюватися з міста.

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Жителі Ірпеня, що на Київщині намагаються покинути місто. Напередодні під час такої ж евакуації через обстріли російських військових загинули восьмеро людей.

Шлях місцевих проходить під зруйнованим мостом. Рухаються вони по саморобній переправі: літнім людям та тим, хто несе на руках дітей, допомагають, і одразу пропускають в бік автобусів на Київ.

Між собою люди говорили, що це вже останній шанс виїхати, мовляв, буде ще сильніший бій, тому й наважились. Спати й так вже неможливо. Без світла, води, сиділи по підвалах усі дні,

– зазначають очевидці.

Евакуація цивільного населення з міста Ірпінь / Фото Тараса Ібрагімова



6 березня під час евакуації населення окупанти обстріляли Ірпінь.

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