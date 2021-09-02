СПД в лидера: советник Витренко сказала, ухудшится ли сотрудничество Украины и Германии

После выборов в Германии позиции Берлина и Вашингтона по "Северному потоку-2" могут измениться. Это без сомнений повлияет и на Украину.

Соответствующий вопрос остается очень важным. Об этом в эфире 24 канала сказала советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук.

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Позиция СПД – определяющая

По ее словам, согласно социологическим оценкам, СПД (социалистическая левая партия) может получить наибольшее количество голосов.

СПД выходит в лидеры. Сейчас она имеет большую поддержку, чем партия Ангелы Меркель,

– подчеркнула Залищук.

Это означает вероятное формирование коалиции, их претендент может стать канцлером. То есть позиция партии будет определяющей по многим политическим вопросам, в частности по "Северному потоку-2".

Залищук: их политика может ухудшить сотрудничество

Ранее советник главы "Нафтогаза " заявила , что "Северный поток-2" не запустят так быстро, как этого хочет Владимир Путин.

Как отметила советник главы "Нафтогаза", есть риск ухудшения сотрудничества Германии и Украины. "Мы знаем, что именно в партии СПД больше всего представителей-лоббистов, которые продвигают российский бизнес. Так их политика может ухудшить сотрудничество с Украиной в контексте противодействия с "Северным потоком-2", – отметила Залищук.

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