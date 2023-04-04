Спецформат военного совещания и мощная помощь США: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 4 апреля традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Зеленский о международных разговорах

Украинский лидер рассказал, что 4 апреля обратился к парламенту Чили. Зеленский подчеркнул: это еще одно государство, которое услышало Украину. Президент отметил: необходимо лишить рашизм даже надежды на поддержку в Латинской Америке.

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Кроме того, Зеленский рассказал, что обратился к губернаторам штатов США. Украинский лидер подчеркнул, что это первое особое обращение именно к избранным гражданами представителям каждого штата. Президент поблагодарил их за поддержку.

Также Зеленский провел разговор с Джастином Трюдо. Украинский лидер поблагодарил его за поддержку. В частности, за 2 миллиарда 400 миллионов канадских долларов, которые уже получил украинский бюджет.

Чтобы быстрее отбросить врага с нашей земли и тем самым быстрее завершить эту войну, мы должны еще больше мобилизовать мир, наших партнеров, все народы, которые не соглашаются с тем хаосом, который несет миру российская агресия

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что провел разговор с Урсулой фон дер Ляен. Приоритетом были шаги Украины по евроинтеграции и новые санкции против России.

Также Зеленский приветствовал вступление Финляндии в НАТО. Президент подчеркнул, что Альянс крепнет на восточном фланге.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Зеленский отметил, что 4 апреля состоялся специальный формат военного совещания.

"Генерал Сырский – по Бахмуту, Главком, руководитель ГУР – по общей военной ситуации. Министерство обороны – по поставкам боеприпасов и всего прочего по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются", – подчеркнул президент.



Украинский лидер поблагодарил защитников и защитниц и подчеркнул, что сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится.

Также Зеленский поблагодарил США за пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Украинский лидер подчеркнул: он благодарен президенту Джо Байдену и каждому американцу.