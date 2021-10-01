Специалисты стремятся созвать заседание СНБО для обсуждения проблем в системе образования

Сегодня следует обсудить накопившиеся проблемы в украинской системе образования в контексте национальной безопасности, поэтому специалисты предлагают созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и обсудить эти вопросы.

Его игнорирование приводит к дефициту абитуриентов математических и технических специальностей. В результате крупные промышленные предприятия, которые являются основой национальной экономики уже сегодня испытывают кадровый голод.

Итогом этого заседания, должна стать Национальная стратегия развития образования на 2022-2030 годы – такое мнение экспертов.

Сейчас действует указ президента от 25 июня 2013 года "О Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года". Также важно проработать вопрос разработки и утверждения Государственной программы "Учитель" на 2022-2030 годы. Подобная программа уже в свое время утверждалась правительством – еще в далеком 2002 году,

– сказал эксперт в сфере образования Андрей Черных.

Он добавил, что такие вещи необходимо сделать для улучшения ситуации с подготовкой и государственной поддержкой учителей и среднего образования, в целом в стране.

Разработка стратегии развития профессионально-технического образования, по словам экспертов, должна стать следующим важным шагом. Важное государственное значение имеет система профориентации в школах: проводить соответствующие тесты на определение навыков и склонностей учащихся, "дни открытых дверей" на заводах и фабриках, которых, к сожалению, сейчас мало.

Вопрос профильного обучения школьников в последних трех классах также на вершине списка. Нужно дать учащимся возможность углубленно изучать те предметы, к которым у них лежит душа, и которые будут полезны для них в дальнейшем обучении в высших или профессионально-технических учреждениях. Важная проблема, требующая решения уже сейчас – инвестиции в материально-техническое оснащение учебных аудиторий, которые напрямую влияют на качество получаемых знаний.

Эксперты подчеркивают, что, прежде всего, государству нужно популяризировать математико-технические специальности, чтобы показывать молодежи и их родителям, что математические, инженерные, технические и научные специальности – перспективные, и будущее – именно за ними. Украина нуждается именно в таких кадрах, что выливается в достойные суммы зарплат, которые получают специалистами этого профиля.

Если же указанные шаги не будут сделаны, Украина рискует в будущем остаться без крупных промышленных предприятий. Поскольку те уже сейчас испытывают дефицит молодых квалифицированных специалистов.