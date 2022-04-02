Спецназовцы полка полиции "САФАРИ" начали зачистку Бучи

Украинские герои продолжают освобождение Киевщины от российских оккупантов. Наши силы производят зачистку территорий, с которых удалось прогнать вражеских солдат.

Украинским военным удалось освободить Бучу от российских оккупантов. Теперь нужно провести зачистку от диверсантов и вражеских пособий.

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Зачистка Бучи

В городе работают бойцы полка специального назначения Нацполиции "САФАРИ". Кроме спецназовцев работают специалисты взрывотехнической службы, ведь оккупанты любят оставлять мины.

Правоохранители проверяют каждый уголок города и оказывают помощь местным жителям. Наши бойцы на освобожденных территориях делают все, чтобы украинцы как можно скорее смогли вернуться в свои дома.

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