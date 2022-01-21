Спецназовцы провели мощные тактические учения на территории аэропорта "Антонов"

Правоохранители Киевской области 20 января на территории аэропорта "Антонов" провели тактико-специальные учения. К маневрам привлекли также работников других служб.

В частности, участие в учениях приняли спецназовцы КОРД, ППОН, кинологические и взрыво-технические службы полиции Киевской области совместно с СБУ и ГСЧС. Так бойцы совершенствуют навыки и отрабатывают скоординированные действия, это помогает наладить координацию в условиях чрезвычайных ситуаций.

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С какой целью провели мероприятия

В ходе учений проверяли действенно ли взаимодействуют учреждения при проведении ООС. Также совершенствовали подготовки сил и средств, которые привлекают к антитеррористическим мероприятиям на объекте с массовым пребыванием людей.

Руководящий состав благодаря таким учебам усовершенствовал то, как принимать решения и управлять личным составом. Также учились организовывать обмен информацией между боевыми группами.

Участники учений на практике отработали сценарии развития террористических событий. Также они проверили действенность разработанных документов по применению сил и средств, которые привлекают к проведению АТО. Во время тренировок использовали холостые патроны и устройства для имитации взрывов.

Тренировались на территории аэропорта "Антонов" / Фото Нацполиция

Правоохранители отмечают, что такие меры являются важными для предупреждения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона.

Военные учения в Украине в 2022 году

На территории Украины в 2022 году планируется 9 многонациональных военных учений. Участие в них примут десятки тысяч военных стран-членов НАТО.

На финансирование расходов, которые связаны с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами, в 2022 году предусмотрели 106,5 миллионов гривен.

В то же время в США заявляли, что Россия пока не делает шагов для деэскалации ситуации возле украинских границ. Вашингтон в очередной раз подчеркивал, что все военные учения Москвы должны быть прозрачными.

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