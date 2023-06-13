Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 16 вражеских танков: как реагирует Россия

СБУ – одна из главных структур Сил обороны, а спецназовцы Службы сражаются в самых горячих точках войны. При этом они демонстрируют незаурядные успехи.

Как пишет политолог Алексей Голобуцкий, только за последнюю неделю они уничтожили 16 танков, 5 "САУ", 14 боевых бронированных машин, 3 системы наблюдения "Муром", систему "Солнцепек", зенитно-ракетные комплексы "ТОР", "БУК" и другую технику.

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Эксперт подчеркивает, что СБУ не только задерживает российских агентов и наводчиков, но и показывает успехи на фронте.

В России уже несколько дней носятся с одним подбитым или деревянным муляжем, или настоящим танком "Леопард". Спецназ СБУ реально уничтожил за неделю 16 танков врага, чему есть видеоподтверждение,

– акцентирует эксперт.

Он напомнил, что Центр спецопераций "А", главную боевую силу Службы, осенью возглавил Евгений Хмара, успешно проявивший себя во время войны.

Подразделение значительно усилило свою работу, еще больше делая СБУ похожей на "украинский Моссад". Служба активно участвует в контрнаступлении и имеет солидные результаты,

– пишет Голобуцкий.

Политолог напоминает, что на днях в "Альфе" объявили дополнительный набор – присоединиться к команде могут как профессиональные военные, так и гражданские.

"Набор новых людей, в том числе привлечение гражданских, свидетельствует о готовности модернизироваться. Думаю, это именно та реформа СБУ, которая необходима в военных условиях. Ведь уровень профессиональной подготовки наставников самый высокий, даже по мировым стандартам, потому что ЦСО "А" – настоящая элита спецназа", – резюмирует эксперт.

Напомним, как отмечал ранее Глава СБУ Василий Малюк в одном из интервью, СБУ выполняет разные задачи:

оперативно-боевые,

контрразведывательные,

контрдиверсионные,

антитеррористические.

Участие в горячих точках, от острова Змеиный до Северодонецка – везде есть наши специалисты. Это топовые военные, те, кто выполняет самые сложные задачи.