Як пише політолог Олексій Голобуцький, тільки за останній тиждень вони знищили 16 танків, 5 "САУ", 14 бойових броньованих машин, 3 системи спостереження "Муром", систему "Солнцепьок", зенітно-ракетні комплекси "ТОР", "БУК" та іншу техніку.

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Експерт підкреслює, що СБУ не тільки затримує російських агентів і навідників, але й демонструє успіхи на фронті.

В Росії вже декілька днів носяться з одним підбитим чи то дерев’яним муляжем, чи то справжнім танком "Леопард". Натомість спецназ СБУ реально знищив за тиждень 16 танків ворога, чому є відеопідтвердження,

– акцентує експерт.

Він нагадав, що Центр спецоперацій "А", головну бойову силу Служби, восени очолив Євген Хмара, який успішно проявив себе під час війни.

Підрозділ значно посилив свою роботу, ще більше роблячи СБУ схожою на "український Моссад". Служба бере активну участь у контрнаступі і має солідні результати,

– пише Голобуцький.

Політолог нагадує, що днями в "Альфу" оголосили додатковий набір – доєднатися до команди можуть як професійні військові, так і цивільні.

"Набір нових людей, в тому числі залучення цивільних, свідчить про готовність модернізуватись. Думаю, це саме та реформа СБУ, яка необхідна у військових умовах. Адже рівень фахової підготовки наставників найвищий, навіть за світовими стандартами, бо ЦСО "А" – справжня еліта спецназу", – резюмує експерт.

Нагадаємо, як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк в одному з інтерв’ю, СБУ виконує різні задачі:

оперативно-бойові,

контррозвідувальні,

контрдиверсійні,

антитерористичні.

"Участь у гарячих точках, від острова Зміїний до Сєверодонецька – всюди є наші фахівці. Це топові військовики, ті, хто виконує найскладніші завдання", – підкреслив він.