Він зізнався, що не давав відійти з лінії фронту найманцям військового формування "Шторм Z". Крім цього, тих, хто намагався дезертувати з місця бойових дій, росіянин просто ліквідовував.

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В український полон потрапив командир одного з загородзагону росіян

Військові контррозвідники СБУ допитали 2 російських загарбників, що потрапили в український полон. Один з них виявився кулеметником окремої роти комендатури фсб, завданням його було не допускати дезертирство на фронті.

Стояли на другій лінії та не давали відступати “Шторму Z”. Наказ був при їхньому відступі бити на поразку,

– сказав росіянин.

СБУ допитала працівника фсб, що керував загородзагоном "Шторму Z" / Відео з телеграм-каналу СБУ

Іншим полоненим виявився військовий зі "Шторму Z", який боявся, що його вб'ють свої. Саме тому він вирішив здатися в полон українським солдатам.

"У разі втечі нам сказали, що ззаду стоять загороджені (загони – 24 Канал). Розстрілюють усіх, хто тікатиме", – розповів окупант.

У СБУ наголосили, що такі свідчення є доказом того, що російська армія суттєво використовує тактику загороджувальних загонів. Це доводить, що морально-психологічний стан російських солдатів на вкрай низькому рівні.

СБУ перехопили чергову розмову окупантів

Крім цього, Служба Безпеки перехопила розмову російських загарбників, де вони обговорюють накази російського командування щодо загородзагонів. Російська влада наказала своїм посіпакам міцно тримати оборону.

"Шторм Z" ти повністю залучаєш, вони у твоєму розпорядженні. У них кроку назад взагалі нема, тільки вперед,

– мовиться у перехоплені.

Росіяни також говорять, що в разі дезертирства російське військове командування під свою відповідальність дозволяє "обнуляти" солдатів. Наразі вони перебувають на одній з гарячих точок лінії фронту.

Що відомо про російське формування "Шторм Z"