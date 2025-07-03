Основатель ГУР рассказал, как в 1994 году удалось сохранить Крым украинским
- В 1994 году Россия пыталась контролировать Крым через сепаратиста Юрия Мешкова, который стал тогда "президентом Крыма" и тесно сотрудничал с российской ФСБ.
- Спецоперация, которая была проведена украинскими силовиками в тот период, предотвратила захват СБУ в Крыму, а Мешков впоследствии выехал в Россию.
Попытка России захватить Крым была не раз. В 1994 году Россия стремилась сделать это через сепаратиста Юрия Мешкова, который сотрудничал с ФСБ и в 1993-м возглавил созданную тогда должность "президента Крыма". Он взял под контроль крымское МВД и хотел назначить своих людей и в СБУ.
Военный и государственный деятель, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский, вспоминая в эфире 24 Канала тот период, рассказал, что была проведена спецоперация, чтобы не допустить этого.
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Воспоминания о спецоперации в Крыму
Действия сепаратиста Мешкова вызвали обеспокоенность среди руководства разведки и СБУ. Участники спецоперации прибыли в Симферополь, чтобы не дать ему захватить СБУ. Сотрудникам подразделения спецназначения "Альфа" удалось взять здание под свой контроль.
Скипальский отметил, что первым подразделением в Севастополе при структуре Черноморского флота была военная контрразведка, которая в декабре 1991 года приняла присягу под его руководством на верность Украине. Это, с его слов, тогда вызвало шок в России.
Всю подрывную деятельность мы уже там накрыли, но оставалось территориальное управление Крыма, где были все "вчерашние". Безусловно, что здесь в центре была принята решительная позиция разобраться... (с ситуацией в Крыму – 24 Канал),
– рассказал Скипальский.
Генерал-лейтенант отметил, что военная разведка в тех событиях сыграла свою важную роль.
Тогдашнее руководство Крыма, которое было вокруг сепаратиста Мешкова, самолетом прилетело и мы договорились у меня на рыбацком острове, эти люди вернулись и выполнили, мягко говоря, просьбу военной разведки и "мешковщина" закончилась,
– озвучил Скипальский.
Авторитет сепаратиста Мешкова начал падать. У 1995 году Верховная Рада Украины отменила должность "президента Крыма" и Мешков покинул полуостров.