Спецоперация СБУ относительно "убийства" Бабченко выполнена очень хорошо, – политический эксперт

Об "убийстве" Аркадия Бабченко, которое оказалось спеоперацией – в программе "Pro новости" рассказали политический эксперт Бачо Корчилава и юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

Бачо Корчилава: Работа СБУ выполнена очень хорошо. Самым главным является то, что во-первых, человек жив и здоров, во-вторых, что была отслежена эту спецоперация, которая состоялась против Бабченко, для того, чтобы дискредитировать Украину, и Россия получила такой большой отпор. Это важные вещи, ведь за четыре года войны у нас реально выросли структуры, которые умеют реагировать на вызовы и опасности. Поэтому это нужно признавать.

Читайте также: Никто не говорил, что готов отправить национальные контингенты на Донбасс, – эксперт

Анна Маляр: состоялось преступление – покушение на убийство. Слушая политиков, у меня начали появляться сомнения, действительно ли все было, как нам рассказывают. Если заказчики убийства – это враги журналиста, которых он нажил в течение чеченских войн, то здесь понятно, что их действия могут остановить СБУ. Если заказчики со стороны ФСБ, тогда нужно больше информации об исполнителе и чиновниках, которые заказали", – отметила эксперт. Есть две версии покушения. Первая – заказчиком является российская власть и вторая – заказчиком являются враги, которых он нажил в течение чеченской войны.

Больше смотрите в программе.