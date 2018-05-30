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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Спецоперація СБУ щодо "вбивства" Бабченка виконана дуже добре, – політичний експерт

Pro новини 472 Читать новость на русском

Про "вбиство" Аркадія Бабченка, яке виявилося спеоперацією – у програмі "Pro новини" розповіли політичний експерт Бачо Корчилава та юрист, експерт-кримінолог Ганна Маляр.

Бачо Корчилава:  Робота СБУ виконана дуже добре. Найголовнішим є те, що по-перше, людина жива і здорова, по-друге, що було відстежено цю спецоперацію, яка відбулась проти Бабченка, для того, щоб дискредитувати Україну і Росія отримала такого великого відкоша. Це важливі речі, адже за чотири роки війни у нас реально виросли структури, які вміють реагувати на виклики і небезпеки. Тому це потрібно визнавати. 

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Ганна Маляр: Злочин відбувся – замах на вбивство. Слухаючи політків в мене почали з’являтися сумніви, чи дійсно все було, як нам розказують. Якщо замовники вбивства – це вороги журналісти, яких він нажив протягом чеченських воєн, то тут зрозуміло, що їхні дії можуть зупинити СБУ. Якщо замовники з боку ФСБ, тоді потрібно більше інформації про виконавця і чиновників, які замовили", – зазначила експертка. Є дві версії замаху. Перша – замовником є російська влада і друга – замовником є вороги, яких він нажив протягом чеченської війни.

Більше дивіться у програмі.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка ЗМІ журналісти СБУ Pro новини
Джерело: 24 Канал
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