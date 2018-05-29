Ніхто не казав, що готовий відправити національні контингенти на Донбас, – експерт

Про членство НАТО України та Грузії, перспективи обміну Сущенка на Вишинського та про можливість миротворчої місії на Донбасі у програмі "Pro новини" розповіли політичний експерт Бачо Корчилава та правозахисник Марк Фейгін.

Про миротворців на Донбасі

– Всі, хто був на зустрічі, заявили, що можуть лише виділяти кошти на таку операцію. Ніхто не казав, що готовий послати національні контингенти в зону бойових дій.

Нещодавно Лавров оприлюднив заяву про те, що Росія не хоче розмовляти про миротворців на Донбасі. Російській Федерації пострадянські країни потрібні для того, щоб продовжувати конфлікти.

– Поки зближення позицій не помітно. Розмови ведуться на експертному і міністерському рівнях. Але такі великі рішення можуть прийматись лише у випадку великого саміту, де будуть присутні глави держав.

Про Україну і Грузію в НАТО

– Процес реформування армії має назву "посилення оборонних можливостей Грузії. Від них вимагають дотримуватися 5 статті уставу НАТО, у якому йдеться про відмову від застосування зброї на окупованих територіях. Тобто має відбутися реінтеграція мирним шляхом.

Прем’єр-міністр стверджує, що на століття від дня окупації Грузії, це буде 2021 року, країна стане членом НАТО. І дивлячись на його попередні заяви, зрозуміло, що просто так подібні слова він говорити не буде. Його слова підтвердили і міжнародні лідери.

– Подібні заяви звучать і про Україну. Але Україні потрібно провести набагато більше реформ за короткий час. В Грузії ці процеси розпочались ще 2001 року. За цей час їм вдалося чудово інтегруватися у структуру Альянсу.

Про обмін Сущенка

"Судове засідання буде в понеділок, 4 червня, о 15:30. На жаль, чи на щастя, незрозумілою є така швидкість феноменальна. 28 травня послухати сторони, і вони збираються написати вирок за 4 робочих дні. Як показує практика, таке дуже рідко буває, тільки якщо хтось дуже сильно поспішає, чи чекає на цей вирок", – зазначив Фейгін.

Це для того, аби ви розуміли ситуацію, яка складається. Можливо, це пов'язано з початком Чемпіонату світу з футболу у Москві, Росії. Можливо, керівництво Кремля хоче пошвидше позбавитись від усіх проблем, пов'язаних з голодуванням Сенцова, вироком Сущенка, і взагалі з усією цією тематикою, яка останні півтора-два тижні займала політичне керівництво Росії,

– прокоментував правозахисник Марк Фейгін.

"От зараз з'явилась особа Вишинського. В даному випадку цей компроміс найбільше пасує. Якби Москва дуже хотіла повернути Вишинського собі, то, напевно, пішла б на ці поступки. Вирок тут ролі не грає, зрозуміло, що він звинувачувальний", – додав адвокат.