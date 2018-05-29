Никто не говорил, что готов отправить национальные контингенты на Донбасс, – эксперт

О членстве НАТО Украины и Грузии, перспективы обмена Сущенко на Вышинского и о возможности миротворческой миссии на Донбассе в программе "Pro новости" рассказали политический эксперт Бачо Корчилава и правозащитник Марк Фейгин.

О миротворцах на Донбассе

– Все, кто был на встрече, заявили, что могут лишь выделять средства на такую операцию. Никто не говорил, что готов послать национальные контингенты в зону боевых действий.

Недавно Лавров обнародовал заявление о том, что Россия не хочет разговаривать о миротворцах на Донбассе. Российской Федерации постсоветские страны нужны для того, чтобы продолжать конфликты.

– Пока сближения позиций не заметно. Разговоры ведутся на экспертном и министерском уровнях. Но такие большие решения могут приниматься только в случае большого саммита, где будут присутствовать главы государств.

Об Украине и Грузии в НАТО

– Процесс реформирования армии имеет название "усиление оборонных возможностей Грузии. От них требуют соблюдать 5 статью устава НАТО, в которой говорится об отказе от применения оружия на оккупированных территориях. То есть должна произойти реинтеграция мирным путем.

Премьер-министр утверждает, что на столетие со дня оккупации Грузии, это будет 2021 года, страна станет членом НАТО. И несмотря на его предыдущие заявления, понятно, что просто так подобные слова он говорить не будет. Его слова подтвердили и международные лидеры.

– Подобные заявления звучат и об Украине. Но Украине нужно провести гораздо больше реформ за короткое время. В Грузии эти процессы начались еще в 2001 году. За это время им удалось прекрасно интегрироваться в структуру НАТО.

Об обмене Сущенко

"Судебное заседание будет в понедельник, 4 июня, в 15:30. К сожалению, или к счастью, непонятна такая феноменальная скорость. 28 мая послушать стороны, и они собираются написать приговор за 4 рабочих дня. Как показывает практика, такое очень редко бывает, только если кто-то очень сильно спешит, или ждет на этот приговор", – отметил Фейгин.

Это для того, чтобы вы понимали ситуацию, которая складывается. Возможно, это связано с началом Чемпионата мира по футболу в Москве, России. Возможно, руководство Кремля хочет побыстрее избавиться от всех проблем, связанных с голоданием Сенцова, приговором Сущенко, и вообще со всей этой тематикой, которое в последние полторы-две недели занимало политическое руководство России,

– прокомментировал правозащитник Марк Фейгин.

"Вот сейчас появилась лицо Вышинского. В данном случае этот компромисс больше всего подходит. Если бы Москва очень хотела вернуть Вышинского себе, то, наверное, пошла бы на эти уступки. Приговор здесь роли не играет, понятно, что он обвинительный", – добавил адвокат.