Об этом 24 Каналу рассказал командир "Артан Х" Андрей Мельник "Фаворит", отметив, что такая практика действует постоянно. То есть это непрерывный процесс.
Что мотивирует людей вступать в подразделение
После собеседований люди проходят минимальные физические и психологические тесты, а затем еще и полиграф. Это уже следующий этап. И только после этого их принимают в подразделение. Точно не принимают людей, осужденных за измену, педофилию, насилие, изнасилование.
Если говорить о тех, кто присоединился последними, то подавляющее большинство – это телесные повреждения. Статья 115, то есть убийство, или кражи. На самом деле случаи разные, нельзя сказать, что чего-то больше или меньше,
– подчеркнул командир "Артан Х".
В 90% случаев людей мотивирует желание воевать и защищать свою страну, быть полезным. Это "второй шанс" для них, чтобы показать, что каждый имеет право на ошибку, но все равно может принести большую пользу государству.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Как бойцы попали в спецподразделение
Командир бронегруппы "Артан Х" с позывным "Франция" рассказал, что побывал в местах лишения свободы, а затем попал под домашний арест. Он позвонил, а впоследствии приехал в Киев, где его встретили представители "Артана". Именно в столице он прошел ВВК, попал в ТЦК Голосеевского района и так оказался в подразделении.
Другой боец присоединился по совету товарища, который уже служил. Теперь он стал водителем бронегруппы.
"Я попал в тюрьму, потом приехали представители спецподразделения „Артан Х“. Господин „Фаворит“ дал мне возможность попасть в спецподразделение. Там уже были ребята, которые попали сюда раньше. У меня был товарищ, который здесь служил, он посоветовал мне тоже пойти сюда. Я послушал, а потом еще раз приехали представители "Артана", я записался. И ни о чем не жалею", – подытожил "Меля", водитель бронегруппы "Артан Х".
Полный разговор с бойцами и командиром "Артана": смотрите видео