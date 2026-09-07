Об этом 24 Каналу рассказал командир "Артан Х" Андрей Мельник "Фаворит", отметив, что такая практика действует постоянно. То есть это непрерывный процесс.

Что мотивирует людей вступать в подразделение

После собеседований люди проходят минимальные физические и психологические тесты, а затем еще и полиграф. Это уже следующий этап. И только после этого их принимают в подразделение. Точно не принимают людей, осужденных за измену, педофилию, насилие, изнасилование.

Если говорить о тех, кто присоединился последними, то подавляющее большинство – это телесные повреждения. Статья 115, то есть убийство, или кражи. На самом деле случаи разные, нельзя сказать, что чего-то больше или меньше,

– подчеркнул командир "Артан Х".

В 90% случаев людей мотивирует желание воевать и защищать свою страну, быть полезным. Это "второй шанс" для них, чтобы показать, что каждый имеет право на ошибку, но все равно может принести большую пользу государству.

Как бойцы попали в спецподразделение

Командир бронегруппы "Артан Х" с позывным "Франция" рассказал, что побывал в местах лишения свободы, а затем попал под домашний арест. Он позвонил, а впоследствии приехал в Киев, где его встретили представители "Артана". Именно в столице он прошел ВВК, попал в ТЦК Голосеевского района и так оказался в подразделении.

Другой боец присоединился по совету товарища, который уже служил. Теперь он стал водителем бронегруппы.

"Я попал в тюрьму, потом приехали представители спецподразделения „Артан Х“. Господин „Фаворит“ дал мне возможность попасть в спецподразделение. Там уже были ребята, которые попали сюда раньше. У меня был товарищ, который здесь служил, он посоветовал мне тоже пойти сюда. Я послушал, а потом еще раз приехали представители "Артана", я записался. И ни о чем не жалею", – подытожил "Меля", водитель бронегруппы "Артан Х".

Полный разговор с бойцами и командиром "Артана": смотрите видео