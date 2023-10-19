Волонтеры "Украинской команды" прокомментировали новую передачу дронов на фейсбук-странице.

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"Бойцы отряда "Омега" всегда там, где труднее всего. Сегодня они дают достойный отпор врагу на Купянском направлении. И, как всегда, настроены на победу. Уверены, что эти дроны-камикадзе усилят боевые способности наших героев. Помогут им быстрее увольнять нашу землю от оккупантов и превращать вражескую технику в металлолом", – говорится в сообщении "Украинской команды".

Спецотряд "Омега" получил дроны-камикадзе от "Украинской команды": смотрите видео

Отряд спецназначения "Омега" принимал участие в боях за Киев и Харьков, сдерживал продвижение врага под Северодонецком и Лисичанском, а также в Донецкой области, отметили в волонтерском штабе.

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