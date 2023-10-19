Волонтери "Української команди" прокоментували нову передачу дронів на фейсбук-сторінці.

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"Бійці загону "Омега" завжди там, де найважче. Сьогодні вони дають гідну відсіч ворогу на Куп'янському напрямку. І, як завжди, налаштовані на перемогу. Впевнені, що ці дрони-камікадзе посилять бойові спроможності наших героїв. Допоможуть їм швидше звільняти нашу землю від окупантів та перетворювати ворожу техніку на металобрухт", – йдеться у повідомленні "Української команди".

Спецзагін "Омега" отримав дрони-камікадзе від "Української команди": дивіться відео

Загін спецпризначення "Омега" брав участь в боях за Київ та за Харків, стримував просування ворога під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, а також у Донецькій області, зазначили у волонтерському штабі.

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