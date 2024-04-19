Защищать родную землю – это обязанность и серьезный вызов для сознательных граждан государства. Однако война, а особенно длительная, требует изменений, совершенствований и новых подходов – как к тактикам ее ведения, так и к организации войска. Меняются принципы функционирования подразделений.

Ярким примером этого является 6-й отдельный штурмовой полк "Рейнджер", командир которого работает над тем, чтобы в его подчинении было не подразделение, а команда эффективных, мощных и мотивированных бойцов. Или же, как говорят в полку, – "бобратимов".

О собственном боевом пути, главных принципах "Рейнджеров" и о наборе в полк в интервью 24 Каналу рассказал командир подразделения с позывным "Бобер".

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"Бобратимы": почему командир получил псевдоним "Бобер"

Прежде всего хотелось бы спросить о вашем псевдо, ведь оно довольно интересное, особенно если мы говорим, что "рейнджерами" командует "Бобер". Почему именно он? Возможно, есть какая-то неординарная история, из-за которой у вас именно такой позывной?

Знаете, как говорят военные, есть что вспомнить, нечего внукам рассказать. История, конечно, есть, но для нас это часть обыденности, поэтому интересной ее можно назвать разве что с натяжкой. В далеком 2014 году, когда мы выполняли задачи в Донецкой области еще без должного боевого опыта, молодые и самоуверенные, мы имели наблюдательный пункт, один из самых отдаленных, и вот заступать на него ночью было очень рискованной историей.

Как командир группы я, конечно, выбрал самое сложное время – с 2:00 до 6:00. Военные знают: это время большинства событий и любимое для вражеских диверсионных групп. И вот мой напарник почти все время себе что-то бубнил под нос. Так он справлялся с первым боевым стрессом, а я его подкалывал, что он с бобрами общается. Так понемногу разошлась шутка по группе и прицепилось такое псевдо.

Псевдо не выбирают – это всем известный факт, оно как-то само появляется, тебе его дают твои ближайшие военные братья за тот или иной поступок либо за шутку или вследствие события. И я, кстати, ни разу не пожалел, а учитывая последние события в России, вообще горжусь "бобратимами" (россияне говорят, что прорывы дамб и затопления Оренбургской области вызвали грызуны – 24 Канал).

Было 2 пути: почему "Бобер" стал военным

Пожалуй, слишком банально спрашивать, как вы выбрали свой путь. Однако интересно, что стало для вас толчком к тому, чтобы стать военным?

Для меня это ощущение единства. Причем я в это слово вкладываю именно единство эмоциональное, единство ради единой цели. Я вырос в таком городе, где выбор был только в две стороны: или стать, как говорят, бандюком, или военным, потому что градообразующими предприятиями были тюрьма и военная часть.

У нас в школе один опытный майор спецназа организовал военно-патриотический клуб. Вот представьте: мы – молодые ребята, некоторым нет еще и 18 лет, и он выбивает нам разрешение на первый прыжок с парашютом. 10 ребят, Ми-8, взлет – и время до прыжка. Сотни раз делали это на земле, отрабатывали до автоматизма, и тут – мы в небе. Никто даже и не пытался что-то сказать, это был такой миг, о котором говорят, что он длится вечность. Но слов и не нужно было, мы смотрели друг на друга и понимали, что каждый уже выбрал свой путь…



Бойцы полка "Рейнджер" / Фото предоставлено 24 Каналу

И вот это ощущение единства, братского плеча, оно во мне и породило такое уже осознанное, непоколебимое решение. В конце концов, моя служба Родине началась с этого первого прыжка. И конечно, как каждый человек, который попробовал летать, я выбрал аэромобильные войска.

Среди военных довольно популярное выражение: "Устав, написанный кровью". Вероятно, как в академии, так и в дальнейшей службе офицерам приходится нелегко. Есть немало правил, которые нужно знать и выполнять, многим требованиям соответствовать. Как вы с этим справляетесь?

Устав – это важнейшая вещь для каждого военного, это сборник правил, проверенных временем, максимально могущих уберечь от беды. Но времена меняются, и некоторые правила должны меняться также. Мне в жизни повезло: на моем пути становления как офицера попадались прогрессивные наставники, одним из которых был начальник моего факультета. Он всегда подчеркивал то, что, кроме знания уставов, должно быть еще их понимание. Сначала в наших курсантских головах такое не укладывалось, это был как когнитивный диссонанс. Но со временем он своим примером, отношением к нам, к своим коллегам показывал, как это должно быть.

И знаете, я вынес едва ли не самый важный урок из всего своего обучения: что бы не произошло, как бы нас не делала жестче война, но человечность должна оставаться всегда. Это то, что отличает нас, – возможность понять, выслушать, просто посочувствовать, иногда даже помолчать. Война никого не делает добрым или мягким, война – это как болезнь, она разрастается в твоей душе, высвобождает все худшее, что есть в тебе.

Война – это боль. Невыразимая боль рождает агрессию, злость, жестокость, желание поступать так, как поступали с тобой. Да, правила есть правила, и они не просто так придуманы и написаны, однако хороший командир должен сочетать в себе много разных черт: где-то быть жестким; где-то, наоборот, понимать, что кого вдохновляет или стимулирует к работе; разбираться в своих людях, знать, как их поддержать. Устав – это сухие факты, которые, конечно, требуют выполнения, но я на примере своего подразделения хочу начать еще что-то вроде кодекса чести. У нас мы временно называем их "12 правил Рейнджера", и, по моему мнению, это то, что поможет создать подразделения нового уровня, где каждый делает для себя осознанный выбор.

12 правил "Рейнджера"

И первое правило "Рейнджеров" – не ври "бобратиму"?

Я прежде всего для всех побратим, а потом – командир. Я хочу достичь такого уровня, когда все подразделение, вся воинская часть горой стоит за своего командира. И они с ним не потому, что их сюда переместили или мобилизовали, а потому, что они понимают и поддерживают цель, цели, желания, в том числе и по формированию нового уровня подразделения. В таком коллективе не может быть лжи. Я хочу быть честным со своим коллективом, и, конечно, я буду ждать от него того же.

"12 правил "Рейнджера" / Фото предоставлены 24 Каналу

В вашем подчинении штурмовое подразделение, ваши задачи всегда будут нелегкими. Как и решения, которые вам придется принимать. Вы лично готовы к этому?

К некоторым вещам невозможно быть готовым вообще. Здесь я возлагаю надежду не только на себя, но и на тех, кто станет бок о бок со мной. Большинство нашего состава – это боевые офицеры и сержанты, это солдаты, которые на опыте могут за пояс заткнуть не один десяток зарубежных инструкторов.

К сожалению, потери будут, и для меня потеря каждого бойца станет пожизненным бременем, но как командир могу пообещать: ни одна из них не будет напрасной и точно ни одна не будет забытой.

"Рейнджеры" ищут "бобратимов"

Напоследок скажите несколько слов для тех, кто еще думает о службе в армии или ищет подразделение для себя.

Не буду говорить, что война придет к каждому, потому что наше военное дело и заключается именно в том, чтобы Украина не пылала огнем и чтобы над ней наконец было мирное небо. Но если кто-либо имеет желание помочь, быть частью чего-то большого, если чувствуете, что готовы бороться, сражаться за дорогую для вас частичку Украины, за свой дом и семью, вы тот, кто нам нужен!

Со своей стороны я как командир могу пообещать достойное отношение, обеспечение, обучение и, конечно, честность, потому что честность – это основа достоинства. Поэтому "Бобер" ждет вас, как и вся наша волчья стая!

"Рейнджеры" ищут "бобратимов": смотрите видео