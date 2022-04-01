В спецслужбах Болгарии разоблачили сеть шпионов России: отреагировали президент и премьер страны

Прокуратура Болгарии 31 марта провела обыски в местном Государственном агентстве "Национальной безопасности". Дело в том, что часть сотрудников спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этих обысках сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на собственные анонимные источники. Однако впоследствии в отношении российских агентов высказались президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Кирилл Петков.

Отметьте В Болгарии уволили министра обороны из-за непризнания войны в Украине

Недавно там уже разоблачали агентов Кремля

О том, что в ГАНБ могут быть российские шпионы Специализированной прокуратуре сообщили другие работники спецслужбы. Преступную деятельность своих коллег разоблачили контрразведчики агентства.

У ГАНБ крепкая иммунная система, и я думаю, что они активно работают над тем, чтобы не допустить никаких сломов в системе с точки зрения шпионской деятельности,

– сказал Румен Радев.

Следует заметить, что это был уже не первый такой скандал в стране за месяц. 2 марта контрразведка обнаружила генерала запаса, который снова шпионил в пользу Кремля. Также в этот день разоблачили шпионскую деятельность российского дипломата. В результате этих событий власти Болгарии выслали двух российских дипломатов.

Интересы Кремля повсюду одинаковы

Кирилл Петков сказал, что знает об этом расследовании некоторую информацию. Однако пока он не может озвучить все, чтобы не помешать следствию.

ГАНБ упорно работает. Это довольно крупная сеть агентов в Болгарии – русская сеть. Сейчас мы видим, что она работает на разные интересы,

– сказал премьер.

По его словам, одно из направлений деятельности этих агентов сосредотачивалось на порче отношений между Болгарией и Северной Македонией. Россия стремится, чтобы у Западных Балкан не было европейского будущего.

В то же время – Власти Грузии "в плену" Путина: смотрите видео