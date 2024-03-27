Такое мнение в сводке для 24 Канала высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он проанализировал возможности и вероятные цели спецслужб в море.

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Минусование флота

В последние дни серьёзные повреждения после атаки получили большой российский десантный корабль "Ямал" и разведывательное судно "Иван Хурс". За минувшие сутки украинские воины сообщили, что поразили еще один российский корабль "Константин Ольшанский", который россияне украли у Украины в 2014 году. Этот корабль был поражен ракетой "Нептун".

Очень важно, что сокращается парк именно больших десантных кораблей. Рано или поздно Крымский мост упадет, у россиян будет большая проблема с логистикой, будет большая проблема, чтобы довозить все включая пресную воду,

– подчеркнул военный аналитик.

Большие десантные корабли могут брать на борт до 500 тонн различных грузов. И то, что очередной корабль вышел из строя – это успех. Больших десантных кораблей проекта 775 в России уже практически нет, строить их не смогут, завести новые в экваторию Черного моря также не представляется возможным в соответствии с конвенцией Монтре.

Конвенция Монтре была принята в 1936 году и закрепила суверенитет Турции над приливами Босфор и Дарданеллы.

"Очень хорошо, что это судно поразила именно украинская ракета, это означает, что мы наращиваем темпы украинского ракетостроения", – заметил Черник.

Интересно, что длительное время "Константин Ольшанский" был выведен из строя, оккупанты разбирали его на детали, однако год назад было принято решение восстановить корабль, и уже после восстановления украинские силы обороны ликвидировали судно. То есть дождались, пока россияне вложатся в его финансирование.

Новые операции в море

Глава украинской Службы безопасности Василий Малюк предупредил врага о новых спецоперациях в России. Также вспомнил, что Крымский мост пока не функционирует, однако это не означает, что он избежит поражения.

Черник считает, что эти слова главы СБУ могут быть намеком на то, что украинские спецслужбы дождутся, пока россияне окончательно восстановят мост, и только тогда нанесут удар.

Крымский мост остается важной логистической веткой для врага. Так 50-ти тоннный железнодорожный вагон мог перевозить до 500 снарядов 152-мм штатной ствольной артиллерии или 300 снарядов к артиллерийской системе залпового огня.

Сейчас появились сообщения, что на Северо-Кавказской железной дороге скопилось 2,5 тысячи груженых систем с нефтепродуктами из-за запрета проезда опасных грузов Крымским мостом. Вместо этого ждут паромов и танкеров. Однако такой альтернативный способ доставки существенно длиннее и сложнее, объяснил Черник. Это зависит от скорости движения, необходимости закрепить цистерну, чтобы она удержалась от волн на море.

А это задыхание и удушение логистики по южному плацдарму,

– добавил военный аналитик.

Изменения на фронте

ВСУ сейчас находятся в фазе снарядного голода, поэтому врагу удалось несколько продвинуться в направлении Часового Яра. Но общая линия боевого столкновения сейчас в относительном боевом равновесии, подчеркнул Черник.

Надеемся, что 800 тысяч нарядов от Запада, большую часть денег на которые уже нашли, таки прибудут к нам, и мы сумеем удержать этот шквал,

– добавил полковник.

Еще одной проблемой сейчас является перезревание закона о мобилизации, который нужен как можно быстрее для усиления украинских фронтов.

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