Таку думку в зведенні для 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він проаналізував можливості та ймовірні цілі спецслужб в морі.

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Мінусування флоту

Останніми днями серйозні ушкодження після атаки отримали великий російський десантний корабель "Ямал" та розвідувальне судно "Іван Хурс". За минулу добу українські воїни повідомили, що вразили ще один російський корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали в України у 2014 році. Цей корабель було уражено ракетою "Нептун".

Дуже важливо, що скорочується парк саме великих десантних кораблів. Рано чи пізно Кримський міст упаде, в росіян буде велика проблема з логістикою, буде велика проблема, щоб довозити все включно з прісною водою,

– підкреслив військовий аналітик.

Великі десантні кораблі можуть брати на борт до 500 тонн різних вантажів. І те, що черговий корабель вийшов з ладу – це успіх. Великих десантних кораблів проєкту 775 в Росії вже практично немає, будувати їх не зможуть, завести нові в екваторію Чорного моря також не видається можливим відповідно до конвенції Монтре.

Конвенція Монтре була ухвалена в 1936 році і закріпила суверенітет Туреччини над приливами Босфор і Дарданелли.

"Дуже добре, що це судно вразила саме українська ракета, це означає, що ми нарощуємо темпи українського ракетобудування", – зауважив Черник.

Цікаво, що тривалий час "Костянтин Ольшанський" був виведений з ладу, окупанти розбирали його на деталі, однак рік тому було ухвалене рішення відновити корабель, і вже після відновлення українські сили оборони ліквідували судно. Тобто дочекалися, поки росіяни вкладуться в його фінансування.

Нові операції в морі

Голова української Служби безпеки Василь Малюк попередив ворога про нові спецоперації в Росії. Також згадав, що Кримський міст наразі не функціонує, однак це не означає, що він уникне ураження.

Черник вважає, що ці слова голови СБУ можуть бути натяком на те, що українські спецслужби дочекаються, поки росіяни остаточно відновлять міст, і лише тоді завдадуть удару.

Кримський міст залишається важливою логістичною гілкою для ворога. Так 50-ти тоннний залізничний вагон міг перевозити до 500 снарядів 152-мм штатної ствольної артилерії чи 300 снарядів до артилерійської системи залпового вогню.

Наразі з'явилися повідомлення, що на Північно-Кавказькій залізниці скупчилося 2,5 тисячі навантажених систем з нафтопродуктами через заборону проїзду небезпечних вантажів Кримським мостом. Натомість чекають поромів і танкерів. Однак такий альтернативний спосіб доставки є суттєво довшим і складнішим, пояснив Черник. Це залежить від швидкості руху, необхідності закріпити цистерну, аби вона втрималася від хвиль на морі.

А це задихання і задушування логістики по південному плацдарму,

– додав військовий аналітик.

Зміни на фронті

ЗСУ зараз перебувають в фазі снарядного голоду, тому ворогові вдалося дещо просунутися в напрямку Часового Яру. Але загальна лінія бойового зіткнення зараз у відносній бойовій рівновазі, підкреслив Черник.

Сподіваємося, що 800 тисяч нарядів від Заходу, більшу частину грошей на які вже знайшли, таки прибудуть до нас, і ми зуміємо втримати цей шквал,

– додав полковник.

Ще однією проблемою наразі є перезрівання закону про мобілізацію, який потрібен якнайшвидше для підсилення українських фронтів.

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