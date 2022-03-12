Спецслужбы РФ охотятся на редакторов Википедии, которые пишут о войне против Украины

Участникам Википедии, которые проживают на территории России и Беларуси, рекомендуют скрыть свои данные во избежание преследований.

На официальной странице электронной энциклопедии отмечают, что в России авторов, которые упоминают слово "война", пишут о ситуациях в Украине, начали арестовывать.

Читайте также Россияне загнали себя в ловушку, а Лукашенко – в тиски Москвы: эксперт о нюансах войны в Украине

В анонимных телеграм-каналах начали появляться личные данные авторов Википедии, после чего российские службы принимают меры, чтобы до конца подавить свободу слова в стране и скрыть военные преступления страны-агрессора против Украины.

В анонимных телеграм-каналах начали появляться личные данные википедистов и одного автора уже жестко арестовали. Мы рекомендуем всем участникам Википедии на территории России и Беларуси скрыть свои данные и редактировать статьи о войне только с дополнительных аккаунтов,

– говорится в сообщении.