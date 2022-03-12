На офіційній сторінці електронної енциклопедії зазначають, що у Росії авторів, які згадують слово "війна", пишучи про ситуації в Україні, почали арештовувати.

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Зазначається, що в анонімних телеграм-каналах почали з'являтися особисті дані авторів Вікіпедії, після чого російські служби приймають заходи, аби до кінця придушити свободу слова у країні та приховати воєнні злочини країни-агресора проти України.

В анонімних телеграм-каналах почали з'являтися особисті дані вікіпедистів і одного автора вже жорстко заарештували. Ми рекомендуємо всім учасникам Вікіпедії на території Росії та Білорусі приховати свої дані та редагувати статті про війну лише з додаткових облікових записів,

– йдеться у повідомленні.