Спецслужбы россии активизировались в странах восточной Европы, – разведка

Данные разведки свидетельствуют о том, что спецслужбы россии не сидят без дела. В странах Восточной Европы они, к примеру, активизировали свою деятельность.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки. В ведомстве рассказали, с чем это связано.

Читайте также Взрывы в Одессе и Никополе, свежие потери врага: основное за 143 день войны

Что интересует разведку россии

К сожалению, и здесь не обошлось без вопросов, связанных с Украиной. Разведку страны-агрессора интересует прежде всего вооружение, которое международные партнеры предоставляют нашему государству. Точнее задача агентов состоит в отслеживании маршрутов, по которым мы получаем военную помощь.

Враг хочет знать не только схемы доставки оружия в Украину, но и его количество. Для этого уже активно работают российские военные атташе в Евросоюзе. Их задача – вербовать сотрудников полиции, а также тех, кто может иметь хоть какое-то отношение к транспортировке в наше государство вооружения. Само указание из кремля поступило с помощью закрытых каналов связи.

Но это еще не все. Действуют оккупанты и в приграничных с Украиной регионах. Там представители спецслужбы россии стремятся привлечь к сотрудничеству жителей местных общин. Не гнушаются они также использованием активистов, имеющих откровенные пророссийские взгляды.

Поскольку эта информация стала публичной, то можем еще раз поздравить оккупантов с провалом. Европейцы вместо того, чтобы сотрудничать с российскими спецслужбами, сразу же обращаются к правоохранителям или органам безопасности.

Украина получает еще больше мощного оружия

Но если мы уже начали о вооружении для Украины, то поделимся свежими новостями. Так, 15 июля стало известно, что в Украину прибыли первые РСЗО M270. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

Соответствующие установки способны производить 12 выстрелов в минуту. А их снаряды попадают на расстояние до 120 км. Что касается площади, которую может накрыть огонь из этого РСЗО, то речь идет о 25 гектарах. А чтобы машина была готова к бою, необходимо всего 20 секунд и три человека.

А еще нам скоро США планируют предоставить современные противовоздушные комплексы NASAMS. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о преимуществах именно таких комплексов. По его словам, они максимально интегрируются в украинские ПВО. Более того, позволят заменить те, которые наше государство использует сейчас. Они, подчеркивает эксперт, технически и технологически устаревшие.

Достойно внимания – NASAMS реагирует за пол секунды: смотрите видео