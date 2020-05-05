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      Спецслужбы США предупредили о возможном вмешательстве России в выборы президента, – СМИ

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      Россия снова может вмешиваться в выборы США
      Россия снова может вмешиваться в выборы США / Getty Images

      Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили о 8 возможных сценариях вмешательства России в предстоящие президентские выборы. Уровень их угрозы оценили как "высокий" и "умеренный".

      Документ с предупреждениями разослали всем штатам, сообщает Associated Press.

      Обратите внимание Выборы в США: рейтинги у Байдена и Трампа на фоне коронавируса

      В служебной записке говорится о восьми возможных методах российского вмешательства.

      Угрозы "высокого" уровня

      Среди угроз "высокого" уровня выделили возможную хакерскую атаку и утечку информации. Заметим, что так произошло в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы считают, что кибератаки провели хакеры из Российской Федерации.

      Российская сторона может также:

      • применить экономические и деловые рычаги;
      • продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях;
      • использовать контролируемые государством СМИ, чтобы распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами.

      Угрозы "умеренного" уровня

      К "умеренным" угрозам включили возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, а также финансовую поддержку кандидатов в президенты и тайные консультации с представителями их кампаний.

      Ранее Комиссия Сената США обнародовал доклад о вмешательстве России в выборы в 2016 году. В нем подтверждаются предварительные выводы разведки США. Подробнее – читайте здесь.

      Что известно о выборах президента в США? Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.

      Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп. Демократов будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Новости России Новости политики Джозеф Байден Дональд Трамп Выборы в США
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