Спецслужбы США предупредили о возможном вмешательстве России в выборы президента, – СМИ

Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили о 8 возможных сценариях вмешательства России в предстоящие президентские выборы. Уровень их угрозы оценили как "высокий" и "умеренный".

Документ с предупреждениями разослали всем штатам, сообщает Associated Press.

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В служебной записке говорится о восьми возможных методах российского вмешательства.

Угрозы "высокого" уровня

Среди угроз "высокого" уровня выделили возможную хакерскую атаку и утечку информации. Заметим, что так произошло в 2016 году при взломе серверов Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы считают, что кибератаки провели хакеры из Российской Федерации.

Российская сторона может также:

применить экономические и деловые рычаги;

продвигать свои интересы с помощью фейковых аккаунтов в соцсетях;

использовать контролируемые государством СМИ, чтобы распространять среди целевой аудитории темы, связанные с выборами.

Угрозы "умеренного" уровня

К "умеренным" угрозам включили возможные манипуляции с базами данных избирателей и системами подсчета голосов, а также финансовую поддержку кандидатов в президенты и тайные консультации с представителями их кампаний.

Ранее Комиссия Сената США обнародовал доклад о вмешательстве России в выборы в 2016 году. В нем подтверждаются предварительные выводы разведки США. Подробнее – читайте здесь.

Что известно о выборах президента в США? Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Это будут 59 президентские выборы в Соединенных Штатах. Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменены митинги и встречи с избирателями.



Кандидатом от республиканцев почти гарантированно станет действующий президент США Дональд Трамп. Демократов будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.