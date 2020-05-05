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      Спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у вибори президента, – ЗМІ

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      Росія знову може втручатися у вибори США
      Росія знову може втручатися у вибори США / Getty Images

      Міністерство внутрішньої безпеки США і ФБР попередили про 8 можливих сценаріїів втручання Росії у майбутні президентські вибори. Рівень їх загрози оцінили як "високий" і "помірний".

      Документ з попередженнями розіслали усім штатам, повідомляє Associated Press.

      Зверніть увагу Вибори у США: які рейтинги в Байдена і Трампа на тлі коронавірусу

      У службовій записці мовиться про вісім можливих методів російського втручання.

      Загрози "високого" рівня

      Серед загроз "високого" рівня виділили можливу хакерську атаку і витік інформації. Зауважимо, що так сталося в 2016 році при зламі серверів Національного комітету Демократичної партії США. Американські спецслужби вважають, що кібератаку провели хакери з Російської Федерації.

      Російська сторона може також:

      • застосувати економічні та ділові важелі;
      • просувати свої інтереси за допомогою фейковий акаунтів в соцмережах;
      • використовувати контрольовані державою ЗМІ, щоб поширювати серед цільової аудиторії теми, пов’язані з виборами.

      Загрози "помірного" рівня

      До "помірних" загроз включили можливі маніпуляції з базами даних виборців та системами підрахунку голосів, а також фінансову підтримка кандидатів на посаду президента та таємні консультації з представниками їхніх кампаній.

      Раніше Комісія Сенату США оприлюднив доповідь про втручання Росії у вибори в 2016 році. У ній підтверджуються попередні висновки розвідки США. Детальніше – читайте тут.

      Що відомо про вибори президента у США? Вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Це будуть 59 президентські вибори у Сполучених Штатах. Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.

      Кандидатом від республіканців майже гарантовано стане чинний президент США Дональд Трамп. Демократів представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Джозеф Байден Дональд Трамп Вибори у США
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