"Появятся помещения в Гааге": Сибига заявил об окончательном создании спецтрибунала для Путина
- 36 государств мира согласились на создание Специального трибунала по преступлению агрессии России во время заседания Комитета министров Совета Европы.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что трибунал восстановит справедливость, и отметил важность наказания российской агрессии против Украины.
В пятницу, 15 мая, на заседании Комитета министров Совета Европы приняли ключевое решение в процедуре запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России. 36 государств мира и ЕС дали согласие на одобрение.
Глава МИД Андрей Сибига назвал решение лишь началом процесса. Об этом сообщило Министерство иностранных дел на своем сайте.
Что известно о решении Совета Европы?
В Кишиневе министр иностранных дел Украины принял участие в министерском заседании Комитета министров Совета Европы, во время которого 36 государств мира и Европейский Союз приняли важное решение о судьбе президента России и военного преступника Владимира Путина. Они утвердили расширенное частичное соглашение о создании руководящего комитета Специального суда по преступлению агрессии против Украины.
Андрей Сибига подчеркнул актуальность его создания, напомнив о вчерашнем преступном российском ударе по Киеву, который унес жизни 24 человек, среди них 3 детей.
Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны,
– подчеркнул министр.
Он рассказал, что инфраструктура ответственности будет состоять из трех элементов: самого спецсуда, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.
Что сказал Андрей Сибига о создании трибунала?
Глава МИД сказал, что моральное основание Европы и мира будет восстановлено только после справедливого наказания российской агрессии против Украины. Он считает, что это вопрос справедливости, доверия и достоинства.
Стран-участниц станет больше. Появятся помещения в Гааге. И будут приговоры. Это нужно Украине. Это нужно Европе. И этот Трибунал нужен даже самой России,
– считает Андрей Сибига
Министр заявил, что этот международный суд поможет Путину "войти в историю" как преступнику. Также он упомянул имена других российских военных высокопоставленных чиновников: Шойгу, Герасимова, Бортникова, Золотова, Медведева, Патрушева, и других.
По словам главы МИД, была пройдена точка невозврата – Специальный трибунал стал юридической реальностью. Он напомнил, что через год после принятия политического решения во Львове утверждено имплементационное соглашение, что по скорости для международного уголовного правосудия является настоящим юридическим рекордом. Министр отметил, что это только начало на пути к справедливости.
Ответственность никогда не станет предметом компромиссов. Справедливость - это неотъемлемый элемент длительного мира,
– заявил Андрей Сибига.
Что известно о намерениях создать трибунал?
Напомним, в 2025 году Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали в Страсбурге соглашение о создании Специального трибунала. Далее Верховная Рада Украины ратифицировала его.
Евросоюз планировал окончательно подписать соглашение и стать соучредителем Спецтрибунала в случае успешного голосования и ратификации в Европарламенте. Ожидается, что ЕС будет играть ведущую роль в деятельности Спецтрибунала и войдет в его руководящий комитет.
Международный юрист, научный сотрудник Кельнского университета Глеб Богуш рассказал в эфире 24 Канала, что решение о новом спецтрибунале является успехом украинской дипломатии. Он отмечает, что этот успех является очень ограниченным, потому что он кардинально не изменит ситуацию.