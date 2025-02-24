Украина и усиление обороны Европы: Кошта созывает спецзаседание Евросовета

Председатель Европейского совета Антониу Кошта созывает спецзаседание. Оно пройдет уже в ближайшее время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление главы Евросовета на саммите "Поддерживай Украину" в Киеве 24 февраля.

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Заседание Евросовета пройдет 6 марта

Антониу Кошта отметил, что только конкретные и четкие гарантии безопасности смогут обеспечить справедливый и долговременный мир в Украине, а также в Европе.

Он отметил, что ЕС "готов сделать все возможное для своей безопасности" и продолжать поддержку Украины.

Именно поэтому я созываю специальное заседание Европейского совета на следующей неделе, 6 марта, для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы,

– сказал глава Евросовета.

Он также добавил, что тесно сотрудничает с Европейской комиссией и ее главой Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы готовы эффективно обеспечить и проработать наши оборонные способности, а также инвестировать в это. Мы готовы увеличить нашу финансовую и военную поддержку Украины. И мы также готовы строить украинское будущее в ЕС", – сказал Кошта.

Наконец он отметил, что Украина может рассчитывать на них.