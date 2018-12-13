Спекуляции на болезненных для общества темах усилились накануне выборов

Громкие лозунги и популистские обещания – типичная картина предвыборной гонки не миновала Украину и в этот раз, заявляют эксперты. При этом, основные темы, на которых политики строят кампании, уже вырисовывались.

По словам исполнительного директора центра политических исследований "Пента" Александра Леонова, в первую очередь политики будут поднимать тему тарифов, цен, войны, коррупции. К этим темам добавилась тема экологии, сообщает "5 канал". Впрочем, отмечают эксперты, такие обещания вряд ли будут выполнены.

Если смотреть социологию, то не только граждане не интересуются экологическими проблемами, и это понятно, потому что есть, поскольку мы сказали, много других насущных проблем, но экологические партии, экологические направления, они вообще не фигурируют в социологических опросах даже на уровне социологической погрешности,

– заявил Александр Леонов.

Вместе с тем, по словам доцента кафедры глобалистики, евроинтеграции и управления национальной безопасностью Национальной Академии Государственного Управления при Президенте Украины Рены Марутян, заигрывание с электоратом на тему экологии, будут иметь обратный ожидаемый эффект.

"У нас этот вопрос завязан с развитием регионов, с развитием производства этих регионов. И насколько у населения будет позитивное отношение? Каждый запорожец прежде чем поставить себе плюсик и дать согласие на то, что остановить какой-нибудь металлургический завод, например, коксохимический завод Запорожье, он спросит, а если у меня там работает кто-то из родных, то есть я останусь без зарплаты", – заявила Марутян.

В целом же, констатируют специалисты, во время предстоящей гонки раскрутка экологической проблематики ожидаемого эффекта не принесет, сообщает СМИ.