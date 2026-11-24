Российские оккупанты планируют зимними ударами парализовать Киев, Днепр, Одессу, Харьков и Запорожье. Враг спешит реализовать этот план до 2027 года из-за опасений относительно изменений в политике Соединенных Штатов.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер Вооруженных Сил Украины и политолог Андрей Ткачук. По данным разведки, противник сосредотачивается не на наземных наступлениях, а именно на системном ракетно-дроновом терроре тыловых регионов. Подтверждением этому стала недавняя атака на железнодорожный вокзал в Днепре.

Почему Кремль стремится сломить украинский тыл

Андрей Ткачук подчеркнул, что агрессор пытается использовать текущую конъюнктуру в Вашингтоне и давление на администрацию Дональда Трампа. Ранее это уже приводило к приостановке помощи, задержкам разведданных и перебоям со спутниковой связью.

По словам эксперта, в Москве понимают, что окно возможностей вскоре закроется:

Во всей этой истории мы видим, что сейчас россияне тоже осознают, что 27-й год может оказаться для них совершенно иным в контексте политики в Соединенных Штатах. Штаты, вероятно, вступят в свой политический кризис, в ходе которого будет происходить борьба между парламентом под контролем демократов и Дональдом Трампом, который будет пытаться защитить себя от импичмента и расследований,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Андрей Ткачук о том, как Россия пытается сломить Украину ударами по тылу: видео

Именно из-за опасности ослабления давления Вашингтона на Украину Москва пытается максимально быстро навязать выгодные для себя условия. Однако политолог заверил, что никакой капитуляции или уступок исключительно за счет Украины быть не может, и эту позицию безоговорочно разделяет украинское общество.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты пытаются отключить от источников энергии Одесскую и Днепропетровскую области. Кроме того, захватчики начали намеренно наносить повторные удары по энергетическим объектам в то время, когда там работают ремонтные бригады.