Еще в 2022 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Через 3 года, в июне 2025-го, Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для России.

Международный юрист, научный сотрудник Кельнского университета Глеб Богуш отметил в эфире 24 Канала, что драгоценное время было потеряно. Несмотря на это, решение о новом спецтрибунале является успехом украинской дипломатии.

Смотрите также Зеленский и Путин не готовы сами завершить войну, – Белый дом

Какие ограничения имеет спецтрибунал?

К сожалению, этот успех является очень ограниченным, потому что он кардинально не изменит ситуацию. Нужен механизм, чтобы судить россиян, белорусов и всех, кто был причастен к агрессии против Украины. К сожалению, поддержки для такого решения пока нет.

Даже сейчас, когда есть соглашение, ратифицирован договор – ситуация не изменилась. Большого интереса, энтузиазма я пока не вижу. Кроме этого, трибунал имеет очень много ограничений,

– сказал Глеб Богуш.

Стоит понимать, что агрессия – это преступление лидера государства, который решает на кого-то напасть. Но этот трибунал почему-то не может заочно выдвигать обвинения Путину. Европа фактически дает иммунитет российскому диктатору.

"Трибунал будет зависеть от украинской власти, в частности от Генерального прокурора. Он не сможет сам инициировать определенные расследования, а должен соглашаться или нет с тем, что передает прокуратура. Такого в Международных судах никогда не было", – подчеркнул Глеб Богуш.

Из-за этого возникают определенные угрозы, потому что МУС должен иметь определенную автономию. Также стоит заметить, что правосудия и мира не будет, пока ситуация внутри России не изменится.

Трибунал для России: что известно