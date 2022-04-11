Спикер Грузии считает "неуместным" посещение Бучи и Ирпеня, – Стефанчук

Руслан Стефанчук пригласил Шалву Папуашвили посетить Бучу и Ирпень. Ответ, мягко говоря, шокировал главу Верховной Рады Украины.

По словам народного депутата, его грузинский коллега цинично отказался приехать. Об этом Руслан Стефанчук сообщил в своих социальных сетях.

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Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили,

– написал глава ВРУ.

"Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую нам оказывает Грузия. В качестве примера такой мощной поддержки он привел голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, вроде ООН", – продолжил нардеп.

Поддержка грузинского народа

Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина "ценит поддержку братского грузинского народа".

Единственное, что порождает у меня чувство неописуемой тревоги, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружескую страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки?

– объяснил спикер.

"Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения", – добавил глава Верховной Рады.

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