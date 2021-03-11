В Кремле заявили, что якобы "чувствуют обеспокоенность" из-за ухудшения ситуации на Донбассе. Это якобы провоцирует агрессивная позиция Вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Песков заметил, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно возросло напряжение.

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Любое повышение напряжения в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально чревато различными провокациями. И, учитывая агрессивную позицию Вооруженных сил Украины, конечно, мы испытываем беспокойство,

– подчеркнул спикер Путина.

Кроме того, Песков сообщил: Россия якобы не получала от Украины никаких конкретных инициатив по встрече "нормандской четверки".

По словам Пескова, сейчас телефонный разговор между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским никто не планировал. Однако при необходимости детали могут оперативно согласовать.

Отметьте! Если встречу "нормандской четверки" продолжат затягивать, Зеленский готов устроить отдельные личные встречи с лидерами Германии, Франции и России.

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