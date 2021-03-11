Горячее место, – спикер Путина "чувствует обеспокоенность" из-за ситуации на Донбассе
В Кремле заявили, что якобы "чувствуют обеспокоенность" из-за ухудшения ситуации на Донбассе. Это якобы провоцирует агрессивная позиция Вооруженных сил Украины.
Источник:24 канал
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Песков заметил, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно возросло напряжение.
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Любое повышение напряжения в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально чревато различными провокациями. И, учитывая агрессивную позицию Вооруженных сил Украины, конечно, мы испытываем беспокойство,
– подчеркнул спикер Путина.
Кроме того, Песков сообщил: Россия якобы не получала от Украины никаких конкретных инициатив по встрече "нормандской четверки".
По словам Пескова, сейчас телефонный разговор между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским никто не планировал. Однако при необходимости детали могут оперативно согласовать.
Что происходит на Донбассе
- С начала 2021 года на Донбассе погибли уже 16 украинских защитников.
- В марте эстонские разведчики сообщили, что Россия в любой момент может возобновить военное давление на Украину.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул: России нужно напоминать, что она является стороной переговоров по Донбассу
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