У Кремлі заявили, що начебто "відчувають стурбованість" через погіршення ситуації на Донбасі. Це нібито провокує агресивна позиція Збройних сил України.

Речник президента Росії Володимира Путіна Пєсков зауважив, що на лінії зіткнення за останній місяць істотно зросла напруга.

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Будь-яке підвищення напруги в такому гарячому місці, воно, звичайно, потенційно загрожує різними провокаціями. І, з огляду на агресивну позицію Збройних сил України, звичайно, ми відчуваємо занепокоєння,

– наголосив речник Путіна.

Окрім того, Пєсков повідомив: Росія начебто не отримувала від України жодних конкретних ініціатив щодо зустрічі "нормандської четвірки".

За словами Пєскова, наразі телефонну розмову між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським ніхто не планував. Однак при необхідності деталі можуть оперативно узгодити.

Зауважте! Якщо зустріч "нормандської четвірки" продовжать затягувати, Зеленський готовий влаштувати окремі особисті зустрічі з лідерами Німеччини, Франції і Росії.

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