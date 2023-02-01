"С роднуликом на Мальдивы" и "Боже, как я пашу": сеть взорвалась мемами из-за списка желаний Датий

Во время обыска в и. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий обнаружили список желаний, среди которых поездка в Лондон, миллион долларов, соболиная шуба и часы Breguet.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ДБР, а сеть просто взорвалась мемами по поводу таких эзотерических наклонностей чиновницы. 24 Канал собрал интереснейшие из них и даже поддержал "флешмоб желаний".

Внимание Миллион долларов и Мальдивы: во время обыска у руководительницы налоговой нашли ее "список желаний"

Как сеть шутит над списком желаний

Чиновница писала списки желаний и на 2018 год, и на 2021 год Новый год. Очевидно, часть из желаний – сбылась. Украинцы шутят, что чиновница просто не знала, что списки нельзя хранить, их нужно сжигать и выпивать под бой курантов с шампанским, потому и не исполнились все желания.

Так, в 2018 году Датий мечтала о должности главы налоговой службы Киева, соболиной шубе, поездке в Лондон, ремонте в квартире и подарке от любимого на день рождения – часах Breguet.

В сети отмечают, что вместо Breguet они скорее задонатили бы на дроны для ВСУ.

В 2021 году Датий загадывала отдых все в той же британской столице и Мальдивах с любимым, миллион долларов и должность и.о. главы налоговой службы столицы.

А кто-то таки разочарован после обнародования списка. Ибо верил, что желание в этом году украинцы загадывали одно.

Так, в сети запустили целый флешмоб списков желаний. Украинцы начали писать, чтобы действительно они хотели получить в новом году.

24 Канал тоже присоединился к флешмобу. Вот наш список желаний:

Пользователи сегодня буквально не переставали публиковать "записки" чиновницы и иронизировать на этот счет.

Общая сумма установленных необоснованных активов должностного лица составляет около 1,4 миллиона долларов США. Что даже больше миллиона, о котором она только могла мечтать в 2021 году. Поэтому в сети шутят, что Датий повлечет за собой новую волну популяризации эзотерики и курсов от инфоциган и псевдокоучей по осуществлению желаний.

Успевшая "намечтать" руководительница киевской налоговой: фото ДБР