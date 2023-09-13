Лидеры общественных перемен: четыре украинки вошли в авторитетный список 100 Next от Time

Издание Time опубликовало ежегодный список 100 Next. В нем представлены самые влиятельные люди мира среди нового поколения. Также не может не радовать, что в него вошли четыре украинки.

13 августа стало известно, что в этот список вошли: предпринимательница Анастасия Волкова, народный депутат и командир батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, министр экономики Юлия Свириденко и исполнительный директор киевского "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

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Украинки в списке от Time

Следует сказать, что этот проект стартовал в 2019 году и является логичным продолжением таких конкурсов от американского международного издания, как "Человек года" и TIME100. Как обычно, в этом году весь список разделен на пять категорий:

"Лидеры";

"художники";

"Феномены":

"Новаторы";

"Защитники".

Итак, Юлия Свириденко вошла в список "лидеров"; Анастасия Волкова – "новаторов", а Яна Зинкевич и Дарья Каленюк – "защитников".

Также важно, что другой влиятельный человек должен написать короткую колонку о каждом из вошедших в список.

"Она освещает российские военные преступления, подробно описывая истории отдельных украинцев. Она позорит олигархов и компании, которые наживаются , вливая деньги в российскую военную машину" , – написал американский юрист и правозащитник Кеннет Рот о Дарье Каленюк.

, – написал американский юрист и правозащитник Кеннет Рот о Дарье Каленюк. "Она сыграла важную роль в спасении украинских жизней на передовой. 28-летняя военная ветеран является командиром украинского гражданского медицинского батальона "Госпитальеры", не говоря уже о том, что она – одна из самых молодых депутатов. Ее команда может подготовить новое поколение волонтеров-парамедов" , – говорится в материале журналиста Time Армани Сида о Яне Зинкевич.

, – говорится в материале журналиста Time Армани Сида о Яне Зинкевич. "Климатический кризис повлияет на все, в частности на еду на наших тарелках. Чтобы адаптироваться, сельскохозяйственная отрасль должна контролировать выбросы... К счастью, есть такие провидцы, как она, – генеральный директор Regrow Ag. Ее компания предоставляет возможности измерения и мониторинга количественного определения и уменьшения выбросов в фермерском хозяйстве" , – констатировал американский инвестор Томас Стеер об Анастасии Волковой.

, – констатировал американский инвестор Томас Стеер об Анастасии Волковой. "Даже в самые тяжелые времена у нее не было никаких сомнений в том, что украинский народ победит. Она была сосредоточена на том, чтобы заложить основу для восстановления Украины. Она имеет глубокие знания в экономике, страсть к использованию активов Украины во всем: в сельском хозяйстве, зеленых технологиях, а также в жесткой борьбе с коррупцией", – отметила министр торговли США Джина Раймондо о Юлии Свириденко.

К теме Зеленский и Дух Украины – персоны года по версии Time

Вспомним, что в апреле 2023 года издание Time опубликовало список 100 самых влиятельных людей года. В него вошли: первая леди Елена Зеленская, а также правозащитник и нобелевская лауреат Александра Матвийчук. Их имена можно было увидеть в разделе "Лидеры".