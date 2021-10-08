Список профессий, подпадающих под обязательную вакцинацию, увеличат, – Радуцкий

Михаил Радуцкий заявил, что в Украине снижаются темпы вакцинации. В то же время количество зараженных продолжает расти.

Радуцкий напомнил, что 6 миллионов украинцев прошли полный курс прививки. В то же время в течение суток 7 октября в Украине обнаружили более 16 тысяч новых зараженных.

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По словам Радуцкого, ученые из Национальной академии наук прогнозируют: через 2–3 недели количество заболевших возрастет до 25–30 тысяч в сутки. Это будет пиковая нагрузка на систему здравоохранения.

Кого включили в список

Радуцкий заявил, что 97,1 % госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. В то же время темпы вакцинации снижаются. В течение суток 7 октября вакцинировались 127 тысяч граждан.

В то же время система Минздрава готова вакцинировать более 250 тысяч человек в сутки.

Из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи Минздрав вынужден применять ограничения для непривитых. Вчера министр Виктор Ляшко утвердил перечень профессий, для которых прививка является обязательной,

– подчеркнул Радуцкий.

В него включили работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального предвысшего, профессионально-технического, общего среднего (специального, дошкольного, внешкольного) образования, научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

По словам Радуцкого, приказ вступает в силу через месяц.

Ситуация с COVID-19 в Украине: главное

В течение 7 октября в Украине обнаружили 16 362 инфицированных.

В больницы госпитализировали 3 526 украинцев.

К сожалению, умер 241 зараженный.

Выздоровели от коронавируса 4 720 человек.

Лидируют по количеству зараженных Одесская, Днепропетровская и Львовская области.

Сообщение Радуцкого:

6 миллионов украинцев прошли полный курс прививки, а показатели заболеваемости устанавливают очередные рекорды.

На пике первой волны коронавируса 28 ноября 2020 года было выявлено 16,5 тыс человек с диагнозом "ковид", максимальное количество больных во время второй волны было 9 апреля – 19,8 тыс., за минувшие сутки заболели 16,3 тыс человек – и, скорее всего, это мы лишь приближаемся к пику эпидемии.

Ученые Национальной академии наук прогнозируют, что пиковых нагрузок на систему здравоохранения страна достигнет за две-три недели – ожидается 25–30 тыс новых больных в сутки.

Ситуация контролируемая, но загруженность больниц ежедневно увеличивается.

97,1% госпитализаций приходится на тех, кто отказался от вакцинации. На сегодня в Украине вакцинирована приблизительная четвертая часть взрослого населения – 6 миллионов человек. То есть шанс оказаться на больничной койке у невакцинированных по меньшей мере в десять раз выше, чем у вакцинированных людей. Это статистика. Какие еще нужны доказательства эффективности вакцин?

Парадокс, но темпы вакцинации снижаются: за последние сутки привито лишь 127 тыс. граждан. Хотя созданная Минздравом система готова вакцинировать более 250 тыс человек в сутки.

Из-за нежелания многих людей понимать очевидные вещи Минздрав вынужден применять ограничения для непривитых. Вчера министр Виктор Ляшко утвердил перечень профессий, для которых прививка является обязательной. В него включены сотрудники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального предвысшего, профессионально-технического, общего среднего (специального, дошкольного, внешкольного) образования, научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц. Работники, которые к тому времени не пройдут прививки, не будут допущены к рабочим местам без сохранения заработной платы. Исключение сделают для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации.

В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.