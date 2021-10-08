Радуцький нагадав, що 6 мільйонів українців пройшли повний курс щеплення. Водночас упродовж доби 7 жовтня в Україні виявили понад 16 тисяч нових заражених.

Зауважте Бустерна і третя доза COVID-вакцини: в чому різниця

За словами Радуцького, вчені з Національної академії наук прогнозують: через 2 – 3 тижні кількість хворих зросте до 25 – 30 тисяч на добу. Це буде пікове навантаження на систему охорону здоров'я.

Кого включили до списку

Радуцький заявив, що 97,1 % госпіталізацій припадає на тих, хто відмовився від вакцинації. Водночас темпи вакцинації знижуються. Упродовж доби 7 жовтня вакцинувалися 127 тисяч громадян.

Водночас система МОЗ готова вакцинувати понад 250 тисяч людей на добу.

Через небажання багатьох людей розуміти очевидні речі, МОЗ вимушений застосовувати обмеження для невакцинованих. Вчора міністр Віктор Ляшко затвердив перелік професій, для яких щеплення є обов'язковим,

– наголосив Радуцький.

До нього включили працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової перед вищої, професійно-технічної, загальної середньої (спеціальної, дошкільної, позашкільної) освіти, наукових установ незалежно від типу та форми власності.

За словами Радуцького, наказ набирає чинності через місяць.

Ситуація з COVID-19 в Україні: головне

Упродовж 7 жовтня в Україні виявили 16 362 інфікованих.

До лікарень госпіталізували 3 526 українців.

На жаль, помер 241 заражений.

Одужали від коронавірусу 4 720 людей.

Лідирують за кількістю заражених Одеська, Дніпропетровська та Львівська області.

Допис Радуцького:

6 мільйонів українців пройшли повний курс щеплення, а показники захворюваності встановлюють чергові рекорди.

На піку першої хвилі коронавірусу 28 листопада 2020 року було виявлено 16,5 тис осіб з діагнозом «ковід», максимальна кількість хворих під час другої хвилі була 9 квітня – 19,8 тис. За минулу добу захворіли 16,3 тис людей – і, скоріш за все, це ми лише наближаємось до піку епідемії.

Вчені Національної академії наук прогнозують, що пікових навантажень на систему охорону здоров’я країна досягне за два-три тижні – очікується 25-30 тис нових хворих на добу.

Ситуація контрольована, але завантаженість лікарень щодня збільшується.

️ 97,1 % госпіталізацій припадає на тих, хто відмовився від вакцинації. На сьогодні в Україні вакцинована приблизна четверта частина дорослого населення – 6 мільйонів людей. Тобто шанс опинитись на лікарняному ліжку у невакцинованих щонайменше ВДЕСЯТЕРО вищий, ніж у вакцинованих людей. Це статистика. Які ще потрібні докази ефективності вакцин?

Парадокс, але темпи вакцинації знижуються: за останню добу щеплено лише 127 тис громадян. Хоча створена МОЗ система готова вакцинувати більше 250 тис людей на добу.

Через небажання багатьох людей розуміти очевидні речі, МОЗ вимушений застосовувати обмеження для невакцинованих. Вчора міністр Віктор Ляшко затвердив перелік професій, для яких щеплення є обов’язковим. До нього включені співробітники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової перед вищої, професійно-технічної, загальної середньої (спеціальної, дошкільної, позашкільної) освіти, наукових установ незалежно від типу та форми власності.

️ Наказ набирає чинності через місяць. Працівники, які до того часу не пройдуть щеплення, не будуть допущені до робочих місць без збереження заробітної плати. Виняток зроблять для тих, хто має протипоказання до вакцинації.

Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг.