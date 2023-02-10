В России опубликовали список слов, которыми нельзя оскорблять Путина

Роскомнадзор ведет систематический мониторинг соцсетей в России. В частности, они ищут и тех, кто оскорбляет диктатора Путина.

Роскомнадзор систематически выискивает, кто оставляет оскорбительные слова в адрес Путина в комментариях и публикациях. У них даже есть служебная записка, в которой перечислены запрещенные слова.

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Интересная у Розкомнадзора работа

Над списком запрещенных к употреблению оскорблений в адрес Путина работают больше года. Его раздобыла группа белорусских хакеров "Киберпартизаны".

Отмечается, что в таблице под заголовком "Примеры текстовых нарушений "Образы президента" от 29 ноября 2021 года приводили ровно 100 цитат из соцсетей. Там были разнообразные фразы пользователей, например: «Путин – некая феноменальная бл*дина».

Годом позже в документации ведомства появился файл "Ключевые слова-оскорбления". Он находится в zip-архиве "Классификатор и приложения" и датирован 14 сентября 2022 года, в графе "Автор" указан Адьян Борисович Патаев. Человек с таким именем и фамилией в 2022 году защитил диплом по программе "Бизнес-информатика" в Высшей школе экономики.

Какие слова запрещены в России в адрес Путина

Нельзя упоминать Путина в контексте полового сношения, например: презерватив, секс, надел каблуки, людмила, тиран, шлюшидзе.

Запрещается публиковать демотиваторы с изображением диктатора и надписями оскорбительного характера, например: старпер, муд*звон, срун, гондурас, идиот, тупорылый, дрянь, бздун, гнида, лох, мусор, коррупция, санкции, царь, КГБ, бандит, денег нет лысый, бздение, волосянка, говназия, сцуль, триппер, чмошник, чмырь, ш*лава.

Поцелуи в пупок пропустили: подозревать диктатора у педофилии тоже запрещено

Это меньшинство из тысяч слов, запрещенных Роскомнадзором. Большинство из них, хоть они и заслужены, мы не будем публиковать по этическим соображениям. Полный список можно просмотреть по первоисточнику.

Да, в России запрещено публиковать изображения диктатора вместе с изображениями/высказываниями, указывающими на его вероятную принадлежность к педофилии, к примеру: педобир, извращенец, извращюга, растлитель, насильник, любитель детишек, детолюб.

Также интересно, что Роскомнадзор отслеживает и заносит в "черный список" не только оскорбления в адрес Путина, но и какие-либо сообщения о его здоровье.