В реалиях пандемии: как спланировать поездку за границу и не потерять деньги

В мире начинается уже второй сезон отпусков в условиях пандемии. Эксперты разработали много инструментов для безопасности туристов. Путешественникам осталось понять, как ими воспользоваться, чтобы поездка оставила только теплые воспоминания.

Из-за пандемии COVID-19, во время заранее спланированного путешествия все может внезапно измениться. Например, в стране могут внезапно ввести локдаун или у туристов могут обнаружить коронавирус. Однако свои деньги можно вернуть, если подготовиться заранее.

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Правила въезда в разные страны

На интерактивной карте Министерства иностранных дел можно посмотреть в реальном времени, какая ситуация сейчас в той или иной стране. В частности, там можно прочитать правила въезда. Все страны можно разделить на 4 группы:

те, в которые въезд возможен с ПЦР-тестом;

те, куда можно лететь при наличии ПЦР-теста, но нужна самоизоляция;

страны, куда все еще запрещен въезд путешественникам;

страны, в которые можно лететь без теста.

Открытая граница для туристов в некоторых таких странах вовсе не из-за идеальной эпидемиологической ситуации, а скорее из-за того, что там проблему коронавируса не признают и больных не подсчитывают.

ПЦР-тестирование для туристов

Ситуация может измениться в любой момент, поэтому стоит время от времени проверять статус выбранной страны, даже во время пребывания в ней.

Большинство стран требуют, чтобы ПЦР-тест был сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Оптимальный вариант сделать его в частной лаборатории, где результат можно ожидать уже через сутки, а то и через 12 часов.

В государственных клиниках этот процесс значительно длиннее, и чтобы попасть на тест от государства – нужно иметь направление от семейного врача и симптомы заболевания, а это ситуация явно не для того, кто планирует путешествие.



Цена на ПЦР-тест в Украине отличается / Фото Unsplash.com

Заплатить за тест придется в среднем от 600 гривен и больше. Сделать тест можно и в аэропорту, впрочем предоставление услуг стоит проверить заранее и индивидуально.

Как правило, забор биоматериала проводят несколько лабораторий, поэтому цена на услуги колеблется. Например, в аэропорту "Борисполь" тест стоит от 650 до 850 гривен. В аэропорту "Киев" – 900 гривен.

Услугой можно воспользоваться и перед вылетом, впрочем в таком случае следует учесть, что результат стоит ожидать не ранее чем через 6 часов, поэтому приехать в аэропорт вам придется значительно раньше.

Возвращение в Украину

Если турист прибыл в Украину из страны красной зоны, ПЦР-тест нужен для прекращения самоизоляции. Прекратить изоляцию можно после получения отрицательного результата теста на COVID-19.

Что делать, если ПЦР-тест перед поездкой положительный

Советуем заранее установить на мобильный телефон приложение "Дій вдома", которое предназначено для контроля за соблюдением условий самоизоляции.

Если перед поездкой человек получил положительный тест на коронавирус, есть способ вернуть деньги за отмененное путешествие. Однако об этом стоит позаботиться заранее. Страховые компании предлагают приобрести страхование от невыезда.

Такая услуга стоит от 250 гривен, все зависит от пакета страхования. Есть компании, которые возвращают часть или полную сумму потраченного. Впрочем такой полис действует только на территории Украины.

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Положительный ПЦР-тест в отпуске

Если же положительный тест человек получил уже во время путешествия – придется изолироваться. Во многих отелях предусмотрены отдельные изолированные комнаты для таких случаев. Скорее всего, домой с другими туристами улететь запланированным рейсом нельзя, ведь такого туриста не пустят на самолет.

Все расходы на жилье и новые билеты может покрыть страховой полис, если его заранее приобрести на случай дополнительных финансовых рисков, связанных с COVID-19. Обычно он стоит 100 – 150 гривен.

При покупке обязательного медицинского страхования, его необходимо детально прочитать. Если не уверены, что разберетесь сами – проконсультируйтесь со специалистом.

В случае, если турист жалуется на плохое самочувствие в отпуске, надо позвонить в страховую компанию. Некоторые страховщики предлагают сразу расширенное медицинское страхование, в которое входит компенсация возможных финансовых рисков от COVID-19.

Проект "Друг"

Полезной для путешественников может быть система "Друг" – это проект добровольной регистрации украинских граждан при путешествиях за границу. Этот инструмент может пригодиться при необходимости розыска или содействии помощи украинцам при непредсказуемых событиях за границей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, система пришлет актуальную информацию в форме текстового сообщения на номер телефона или сообщение на электронный адрес. Кроме того, посольство и консульство Украины смогут установить связь с туристом или с лицами, которых отметили в анкете.