Сплоченности украинцев завидует весь мир: как Одесса готовится встретить врага

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут бомбардировать Одессу. Для российских оккупантов этот город играет важную стратегическую роль в замыкании сухопутного сообщения на Приднестровье.

Однако реализовать этот сценарий они до сих пор не могут по целому ряду причин. А сами же жители Одессы готовы защищать свою территорию. Город начал активно готовиться к боям и превратился в настоящую крепость.

К теме Почему российские оккупанты сломают зубы об Одессу

Министерство обороны Украины обнародовали видео, на котором видно, что одесситы прикладывают максимум усилий для обороны города и готовы встретить врага.

Как Одесса готовится встретить врага: видео

Сплоченности и силе украинцев сегодня завидует и удивляется весь мир! Ведь мы стоим до последнего! Объединенные одной целью, показываем свое место врагу. Вытесняем, уничтожаем, бьем, – говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!