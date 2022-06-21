От масштабных и частых обстрелов страдает Харьков. На некоторое время их количество удалось уменьшить, но сейчас все возобновилось снова.
К теме Оккупанты не могут добиться успеха на фронте, поэтому обстреливают Харьков, – Синегубов
Вид центра Харькова сейчас
В телеграме партии "Слуга народа" показали, как выглядит центр украинского Харькова. Четыре месяца войны нанесли городу большие разрушения. На видео видны разрушенные здания и уничтоженные крыши.
Центр Харькова после месяцев войны. Но город устоит и Украина устоит! Имеем и продолжаем бороться,
– говорят в "Слуге народа".
Харьков после месяцев войны: смотрите видео
Обстрелы Харькова и возможное наступление врага
- Казалось бы, что опасность для города как не прошла полностью, то точно стала меньше. В то же время президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия собирает силы для повторного наступления на Харьков. Также российские оккупанты планируют полностью захватить город Славянск Донецкой области. А еще непрерывно обстреливают Николаев, которых оккупировать не под силу. По словам Зеленского, россияне хотят вернуть под свой контроль ранее оккупированные территории Харьковщины.
- Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович также предупреждал харьковчан об угрозе. По его словам, возвращаться в город небезопасно. В то же время он наоборот – советовал выезжать и забирать детей. Ведь российские оккупанты хотят снова превратить Харьков в прифронтовый город и собрались возобновлять наступательные действия в области. Тактика россиян не изменилась – они просто уничтожают все вокруг своей артиллерией. Наступать на Харьков может группировка врага, уже находящаяся в оперативной готовности в Белгородской области России.
- Россияне же продолжают обстреливать гражданские объекты Харьковщины. В ночь на 21 июня захватчики попали ракетой в жилищно-коммунальный колледж. За последнюю ночь в общей сложности было 2 вражеских ракетных удара по городу. Почему бьют именно по учебным заведениям неясно. Полиция, работавшая на месте, назвала это геноцидом. Накануне, 20 июня, оккупанты обстреляли также зооветеринарную академию в Малой Даниловке и железнодорожный лицей в Люботине.
Еще одна угроза – достроенная переправа россиян через реку в Харьковской области: смотрите видео