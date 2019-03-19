Спор в Раде: Вилкул выступал на русском, Парубий выключил ему микрофон

Кандидат в президенты Александр Вилкун выступал в Верховной Раде на русском языке. Он призвал депутатов не поддерживать законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Глава ВР Андрей Парубий попросил выключил ему микрофон.

Парубий попросил Вилкула вернуться к государственному языку, пишет Укринформ.

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Вилкул решил поспорить с Парубием. Однако, все же продолжил выступление на украинском языке.

Если вы считаете, что тот язык, на котором вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь,

– сказал Вилкул.

Спикер ответил, что он не допустит выступлений в Верховной Раде на негосударственном языке.

Язык, на котором я разговариваю, разговаривали и мои деды и мои прадеды, и отец, и мать, я им воспитывался с колыбельной,

– подчеркнул Парубий.

"Языковой конфликт" в Верховной Раде возникает уже не впервые. Ранее Андрей Парубий попросил выключить микрофон члену фракции "Оппозиционный блок" Василию Нимченко. Все из-за того, что Нимченко выступал на русском языке и проигнорировал просьбу не провоцировать конфликт.