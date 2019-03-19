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      Спор в Раде: Вилкул выступал на русском, Парубий выключил ему микрофон

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      Спор в Раде: Вилкул выступал на русском, Парубий выключил ему микрофон
      Спор в Раде: Вилкул выступал на русском, Парубий выключил ему микрофон / rada.gov.ua

      Кандидат в президенты Александр Вилкун выступал в Верховной Раде на русском языке. Он призвал депутатов не поддерживать законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Глава ВР Андрей Парубий попросил выключил ему микрофон.

      Парубий попросил Вилкула вернуться к государственному языку, пишет Укринформ.

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      Вилкул решил поспорить с Парубием. Однако, все же продолжил выступление на украинском языке.

      Если вы считаете, что тот язык, на котором вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь,
      – сказал Вилкул.

      Спикер ответил, что он не допустит выступлений в Верховной Раде на негосударственном языке.

      Язык, на котором я разговариваю, разговаривали и мои деды и мои прадеды, и отец, и мать, я им воспитывался с колыбельной,
      – подчеркнул Парубий.

      "Языковой конфликт" в Верховной Раде возникает уже не впервые. Ранее Андрей Парубий попросил выключить микрофон члену фракции "Оппозиционный блок" Василию Нимченко. Все из-за того, что Нимченко выступал на русском языке и проигнорировал просьбу не провоцировать конфликт.

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      Теги: Новости Украины Скандал Украинский язык Александр Вилкул Верховная Рада Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
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