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      Суперечка у Раді: Вілкул виступав російською, Парубій вимкнув йому мікрофон

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      Суперечка у Раді: Вілкул виступав російською, Парубій вимкнув йому мікрофон
      Суперечка у Раді: Вілкул виступав російською, Парубій вимкнув йому мікрофон / rada.gov.ua

      Кандидат у президенти Олександр Вілкун виступав у Верховній Раді російською мовою. Він закликав депутатів не підтримувати законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Голова ВР Андрій Парубій попросив вимкнув йому мікрофон.

      Парубій попросив Вілкула повернутися до державної мови, пише Укрінформ.

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      Вілкул вирішив посперечатися з Парубієм. Однак, все ж продовжив виступ українською мовою.

      Якщо ви вважаєте, що та мова, якою ви розмовляєте, це є українська, то ви дуже помиляєтесь,
      – сказав Вілкул.

      Спікер відповів, що він не допустить виступів у Верховній Раді недержавною мовою.

      Мова, якою я розмовляю, розмовляли й мої діди, і мої прадіди, і батько, і матір, я нею виховувався з колискової,
      – наголосив Парубій.

      "Мовний конфлікт" у Верховній Раді виникає уже не вперше. Раніше Андрій Парубій попросив вимкнути мікрофон члену фракції "Опозиційний блок" Василю Німченку. Все через те, що Німченко виступав російською мовою і проігнорував прохання не провокувати конфлікт.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Андрій Парубій Верховна Рада Олександр Вілкул Українська мова Скандал
      Джерело: 24 Канал
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