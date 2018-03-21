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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Спорт IQ. Художественная гимнастика

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Карьера гимнасток яркая и быстротечная. А за кулисами 90-секундного выступления скрывается целая куча проблем и секретов. Художественная гимнастика - профессия для хрупких, утонченных и сильных духом.

Выступают гимнастки всегда под музыкальное сопровождение и с несколькими предметами по очереди: мячом, скакалками, булавами, обручем и лентами. Оценивает же выступление бригада судей по следующим характеристикам: сложность, артистизм и хореография, исполнение.

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В течение полутораминутного выступления сердце гимнастки выдает до 170 ударов в минуту, а это вдвое интенсивнее работа "двигателя", чем у обычного человека в покое.

Львиную долю скоротечного времени спортсменок, гимнастки, конечно, проводят не в свете софитов. Неотъемлемой составляющей каждой тренировки является медосмотр. Активно работают с девушками и психологи. Словом, за кулисами подготовки профессиональных гимнасток стоят целые мини-лаборатории с многочисленным персоналом.

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Тренерский штаб внимательно следит за весовыми колебаниями своих подопечных. Конечно, без диеты в этом виде спорта не обойтись. Но утверждение, что гимнасток морят голодом, действительности не соответствует. Эти хрупкие девушки за день сжигают до 3 тысяч килокалорий. Соответственно, питаются не менее сдержанно, чем среднестатистический взрослый человек.

В истории художественной гимнастики не обошлось и без достижений украинских представительниц. Некоторым даже удалось стать законодателями моды в этом виде спорта.

Больше об известных украинских гимнастках – смотрите в программе.

Теги: Спорт IQ
Источник: 24 Канал
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