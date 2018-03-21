Спорт IQ. Художня гімнастика

Кар’єра гімнасток яскрава і швидкоплинна. А за кулісами 90-секундного виступу ховається ціла купа труднощів і секретів. Художня гімнастика - професія для тендітних, витончених і сильних духом.

Виступають гімнастки завжди під музичний супровід та з кількома предметами по черзі: м'ячем, скакалками, булавами, обручем і стрічками. Оцінює ж виступ бригада суддів за такими характеристиками: складність, артистизм та хореографія, виконання.

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Впродовж півторахвилинного виступу серце гімнастки видає до 170 ударів на хвилину, а це вдвічі інтенсивніша робота "двигуна", ніж у звичайної людини в спокої.

Левову частку швидкоплинного часу спортсменок, гімнастки, звісно, проводять не у світлі софітів. Невід'ємною складовою кожного тренування є медогляд. Активно працюють з дівчатами і психологи. Словом, за лаштунками підготовки професійних гімнасток стоять цілі міні-лабораторії з численним персоналом.

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Тренерський штаб прискіпливо слідкує за ваговими коливаннями своїх підопічних. Звісно, без дієти у цьому виді спорту не обійтись. Але твердження, що гімнасток морять голодом, дійсності не відповідає. Ці тендітні дівчата за день спалюють до 3 тисяч кілокалорій. Відповідно, харчуються не менш стримано, ніж середньостатистичний дорослий чоловік.

В історії художньої гімнастики не обійшлось і без здобутків українських представниць. Декому навіть вдалося стати законодавцями моди у цьому виді спорту.

Більше про відомих українських гімнасток – дивіться у програмі.