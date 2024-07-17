Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что расхождения в заявлениях объясняются абсолютным непониманием, что делать дальше. Если бы был четкий план, таких ситуаций не возникало бы.

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Что происходит в Кремле

Россияне осознают, что первоочередные цели потерпели неудачу, но надеются, что смогут добиться своего хотя бы частично.

Теперь они спорят между собой насколько надо мобилизоваться, чем пожертвовать. К тому же Путин растерян. Ему кажется, что надо действовать так, а через некоторое время он думает иначе,

– рассказал Аббас Галлямов.

Диктатор колеблется между тем, что стоит давить изо всех сил и тем, что пришло время начать переговоры. Конечно, в основном все зависит от того, что происходит на поле боя. Россияне потерпели неудачу на Харьковщине и Путин сразу "уменьшил свои аппетиты".

Теперь появилась надежда, что будет продвижение на Востоке – его амбиции выросли. Все это чувствуют и также начинают подыгрывать Путину. Этим и объясняется поведение Медведева,

– отметил политтехнолог.

Также надо обращать внимание на то, кто озвучивает подобные заявления. Ведь сейчас Медведев не отвечает за войско или правительство. Даже в России шутят о том, что он занимается только своим телеграммом.

Так постепенно разногласия кремлевских политиков становятся заметными в публичном пространстве. В демократических странах это было бы абсолютно нормальным, но для тоталитарного государства – это плохой знак, который свидетельствует о слабости режима.