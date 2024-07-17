Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що розбіжності у заявах пояснюються абсолютним нерозумінням, що робити далі. Якби був чіткий план, таких ситуацій не виникало б.

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Що відбувається у Кремлі

Росіяни усвідомлюють, що першочергові цілі зазнали невдачі, але сподіваються, що зможуть добитися свого хоча б частково.

Тепер вони сперечаються між собою наскільки треба мобілізуватися, чим пожертвувати. До того ж Путін розгублений. Йому здається, що треба діяти так, а через деякий час він думає інакше,

– розповів Аббас Галлямов.

Диктатор вагається між тим, що варто тиснути з усіх сил і тим, що прийшов час почати переговори. Звісно, в основному все залежить від того, що відбувається на полі бою. Росіяни зазнали невдачі на Харківщині й Путін одразу "зменшив свої апетити".

Тепер з'явилася надія, що буде просування на Сході – його амбіції зросли. Всі це відчувають і також починають підігрувати Путіну. Цим і пояснюється поведінка Мєдвєдєва,

– зауважив політтехнолог.

Також треба звертати увагу на те, хто озвучує подібні заяви. Адже зараз Мєдведєв не відповідає за військо чи уряд. Навіть у Росії жартують про те, що він займається лише своїм телеграмом.

Так поступово розбіжності кремлівських політиків стають помітними у публічному просторі. У демократичних країнах це було б абсолютно нормальним, але для тоталітарної держави – це поганий знак, який свідчить про слабкість режиму.