Способ существует, — Леменов назвал реальный сценарий наказания оккупантов за зверства

Появился новый перехваченный разговор российского убийцы, где он хвастался, как отрубал пальцы пленным украинцам. Существует более реальный способ, как привлечь таких россиян к наказанию.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Александр Леменов – экс-советник генпрокурора и бывший глава комиссии Госбюро расследований. По его словам, есть сценарий более реалистичный, чем международное право.

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Что именно предлагает Леменов

Леменов отметил, что Украина объективно не сможет ничего добиться от России, пока там не изменится режим и мировоззрение в головах россиян. Именно поэтому украинцы не смогут добиться через международные суды признания пыток, а по факту особо тяжких преступлений.

Вот поэтому есть выход №2. Моя семья проживает в Израиле, существует определенный опыт – создание определенного спецподразделения,

– заявил он.

По мнению бывшего советника генпрокурора, его уже могла создать СБУ. Однако они не могут отчитываться о наличии такого подразделения, которое в тылу может непосредственно совершать действия, которые могут заверить украинцев, что одного из россиян накажут.

"Это более реальный сценарий, чтобы создать подразделение, которое будет точечно уничтожать таких персонажей", — добавил Леменов, отметив, что это еще не окончательный выход из ситуации, ведь российских убийц слишком много, чтобы их уничтожать точечно.

"Нужно максимально забросить России петлю на шее, чтобы разрушить их экономику и в конце концов разрушить государство", – подчеркнул он.