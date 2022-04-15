Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Олександр Лємєнов – ексрадник генпрокурора та колишній глава комісії Держбюро розслідувань. За його словами, є сценарій реалістичніший, аніж міжнародне право.

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Що саме пропонує Лємєнов

Лємєнов зауважив, що Україна об'єктивно не зможе нічого домогтися від Росії, поки там не зміниться режим і світогляд у головах росіян. Саме тому українці не зможуть добитися через міжнародні суди визнання катувань, а по факту особливо тяжких злочинів.

Саме тому є вихід №2. Моя родина проживає в Ізраїлі, існує певний досвід – створення певного спецпідрозділу,

– заявив він.

На думку колишнього радника генпрокурора, його вже й могла створити СБУ. Проте вони не можуть звітувати про наявність такого підрозділу, який в тилу безпосередньо може вчиняти дії, які можуть запевнити українців, що одного з росіян покарають.

"Це більш реальний сценарій, щоб створити підрозділ, який точково знищуватиме таких персонажів", – додав Лємєнов, зазначивши ще не є остаточним виходом із ситуації, адже російських убивць занадто багато, щоб їх знищувати точково.

"Потрібно максимально закинути Росії петлю на шиї, щоб зруйнувати їхню економіку і зрештою зруйнувати державу", – підкреслив він.